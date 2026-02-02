【西武所沢S.C.】名作絵本のクッキー缶セレクションby Cake.jp

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、2月3日（火）～16日（月）の期間、「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」を開催いたします。物語の世界をそのまま閉じ込めたようなクッキー缶で、中に入っているクッキーは、小麦・卵・乳を使用せず、素材にもこだわったやさしい味わい。お子さまから大人まで安心してお楽しみいただけます。食べ終わった後も小物入れとして使えるかわいい缶は、大切な方への贈り物にも最適です。

名作絵本のクッキー缶セレクションby Cake.jp ■2月3日（火）～16日（月）

※最終日午後7時閉場

■西武所沢S.C.2階＝特設会場

■HP https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/2602-character-cookie

「パンどろぼう」、「はらぺこあおむし」、「ねないこだれだ」など、大人も子どもも嬉しい、絵本のキャラクターたちがクッキーに！

ノンタンのたんじょうび クッキー缶『ノンタンのたんじょうび』クッキー缶

3,300円

「友だちがノンタンのために手作りしたクッキー」を再現した商品です。絵本に登場するお菓子を実際に食べることが出来ると嬉しいですね。

ねないこ だれだ まよなかのクッキー缶『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶

3,300円

５０年以上のロングセラー『ねないこ だれだ』とのコラボクッキー缶。親子3世代でいっしょに楽しみながら美味しくお召し上がりください。

はらぺこあおむし クッキー缶『はらぺこあおむし』クッキー缶

3,300円

世界中で愛されている絵本『はらぺこあおむし』に登場する、あおむしがおいしそうな食べ物を食べて成長していく様子をカラフルなクッキーで再現しました

ノラネコぐんだん クッキー缶『ノラネコぐんだん』クッキー缶

3,300円

好奇心と行動力に溢れているノラネコぐんだんが巻き起こす大騒動の人気作品 『ノラネコぐんだん』シリーズとのコラボクッキー缶。

りんごかもしれない クッキー缶『りんごかもしれない』クッキー缶

3,300円

大人気の絵本作家ヨシタケシンスケさんの絵本デビュー作『りんごかもしれない』のコラボレーションクッキー缶。缶のイラストは、このコラボレーションのためのヨシタケシンスケさん描きおろし。

パンどろぼう クッキー缶『パンどろぼう』クッキー缶

3,300円

シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、 数多くの賞を受賞している話題の作品『パンどろぼう』がクッキー缶に。

絵本の世界観が詰まったクッキー缶をお楽しみください。

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは各店のホームページをご確認ください。