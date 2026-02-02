モバイル・インターネット黎明期の事業展開の視座を。ペイクラウドホールディングス株式会社 代表取締役社長の岩井陽一氏を迎え、経営者交流会を開催。DYMグループ主催「第18回 Salon de CEO」
人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年1月26日（月）、経営者交流会「第18回 Salon de CEO」を開催いたしました。
今回のゲストには、ペイクラウドホールディングス株式会社 代表取締役社長の岩井陽一氏（東証グロース上場）をお迎えし、少人数制ならではの距離感の中で、経営のリアルに迫る時間となりました。
■サイバード時代の実体験を軸に、経営の意思決定を語る
当日は、岩井氏のサイバード時代のご経験を中心に、モバイル・インターネット黎明期における事業展開や、当時の意思決定の背景、成長局面における経営者としての視座などについてお話しいただきました。
表に出ることの少ない実体験に基づく内容に、参加した経営者からは
「非常にリアルで学びが多い」
「経営判断の解像度が上がった」
といった声が多く寄せられ、名刺交換にとどまらない、実践的な対話の場となりました。
■次回開催のご案内
次回は、fonfun株式会社 代表取締役社長の水口翼氏（東証スタンダード）をゲストに迎え、開催予定です。
【第19回 Salon de CEO 2月会 ～壱～】
・日時：2026年2月4日（水）19:00～22:00
・場所：Business Lounge YML
（東京都港区麻布台1丁目5-9 55-1麻布台ビル7階）
当日は、上場企業経営者としてのM&Aの考え方や、M&Aを通じた成長戦略、今後の事業展望についてお話しいただく予定です。
※内容は変更となる可能性があります。
Salon de CEOでは、今後も経営者同士が本音で語り合える場を、継続的に創出してまいります。
■Salon de CEOについて
「Salon de CEO」は、経営者・役員など意思決定権を持つ方のみを対象とした、少人数制（20～25名）・完全招待制の経営者コミュニティです。
上場企業社長や成長企業の経営者をゲストに迎え、事業成長、組織づくり、意思決定の裏側などをテーマに、率直な意見交換ができる場を提供しています。
■交流を通じて広がる、経営者同士のつながり
講演後には交流の時間が設けられ、参加者同士がそれぞれの事業や組織運営における課題について意見交換を行いました。
一方通行の講演形式ではなく、経営者同士がフラットな立場で対話できる点も、「Salon de CEO」の特徴のひとつです。
異業種の経営者が集うことで、新たな視点や今後のビジネスにつながる出会いが生まれる場となりました。
■DYMグループが目指す経営者交流の場
DYMグループ主催の「Salon de CEO」（旧：プレジデント倶楽部）は、少人数制で開催する経営者限定の交流会です。
第一線で活躍する経営者や有識者を招き、経営の本質に迫る学びと、実践的なネットワークの構築を目的としています。
DYMグループでは今後も、経営者同士が刺激を受け合い、新たな価値創出につながる場づくりを継続してまいります。
■株式会社 DYM 会社概要
(1)商号 ：株式会社 DYM
(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅
(3)設立年月 ：2003年8月
(4)資本金 ：5000万円
(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）
(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階
(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）
(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等
(9)URL ：https://dym.asia/