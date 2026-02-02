THE NORTH FACE Purple Label よりJOURNAL STANDARD限定カラーのファッションギアが発売！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード」（以下JS）よりTHE NORTH FACE Purple Label （ザ・ノース・フェイス パープルレーベル）別注コレクションが登場します。

THE NORTH FACE Purple Label（ザ・ノース・フェイス パープルレーベル）は、THE NORTH FACEの機能性を基盤に、日本発のデザイン感覚で再解釈されたサブレーベル。nanamicaとのコラボレーションにより誕生し、都市生活に馴染む洗練されたシルエットや素材、カラーリングを特徴としています。

そんなTHE NORTH FACE Purple LabelとJOURNAL STANDARDによる別注コレクションが登場します。

90年代のTHE NORTH FACEアーカイブをベースに、現代のスタイルに馴染むよう再構築されたマウンテンパーカ、 「もしTHE NORTH FACE Purple Labelにセットアップがあったなら」という発想から開発された、ラペルジャケットとパンツのセットアップの計3型で構成され、アウトドアウェアらしい素材使いやディテール、タウンユースの親和性を兼ね備えたラインナップです。

本作で特に重視したのが“色”。グレージュ、ダークプラム、タン、ネイビーと、前作からすべて刷新。昨今、カラーや柄などポップな要素がトレンドな中で、品を与えるようなニュートラルなカラーリングに。

アウトドアでありながら街に溶け込む。THE NORTH FACE Purple Labelらしい解釈に根付きながらも、アーカイブには頼らず、一から色を設計しています。

セオリーに重きを置くからこそ生まれたTHE NORTH FACE Purple Labelとの新たな別注コレクションが発売致します。

【PRODUCT INFO】

TNF PPL 65/35 Field Berkeley Jacket

\40,700- taxin

Size:M,L,XL

COL:タン・ネイビー

本カプセルコレクションを象徴するミッドウェイト65/35ベイヘッドクロスを使用したバークレージャケット。知性とラフさを併せ持つ、実用的で肩の力の抜けた空気感に。多機能ポケットを備えつつ、カラーはトラッドな匂いを佇ませながらも都会的な印象に仕上げた。

TNF PPL 65/35 Wide Tapered Field Pants

\25,300- taxin

Size:M,L,XL

COL:タン・ネイビー

収納性を高めたポケットとループディテールが特徴の別注パンツ。ブランド定番のウェービングベルト付き。タック入りのリラックスシルエットで、カジュアルからきれいめまで幅広く対応。

TNF PPL 65/35 Field Jacket

\45,100- taxin

Size:M,L,XL

COL:グレージュ・ダークプラム・ネイビー

90年代のTHE NORTH FACEアーカイブをベースに、街のシーンに馴染むバランスへ再構築。

フードイン仕様のスタンドカラーやドローコード、同色刺繍など、主張しすぎない機能美が光る一着。

【展開店舗】

発売日：2/5(木)より順次発売

※ 入荷次第販売となる為、販売時期がずれる店舗がございます

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MEN'S

電話番号：03-6418-7961

【企業概要】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/