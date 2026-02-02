格闘ローグライクRPG「カラテローグ」、2月12日開始のクラウドファンディングを公開。限定リターンで支援者を「ダンジョン刑」に処し、目玉はゲーム内アセットや「プロジェクトファイル一式」！

合同会社輝井堂

輝井堂GAMESはこのたび、開発中のPC向け新作ゲーム「KARATE ROGUE -カラテローグ-」において、２０２６年2月12日よりクラウドファンディングを実施することをお知らせいたします。

これに先立ち、本日2月2日より、Campfireにてプロジェクトページを事前公開いたしました。

●Campfireプロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/916042/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

ページ内の「お気に入り登録」をしていただくことで、開始時に通知が届きます。ぜひとも応援をお願いいたします。

KARATE ROGUEとは？

「ローグライク格闘ダンジョンRPG」、それがKARATE ROGUE -カラテローグ-です。

主人公は身体ひとつでダンジョンに放り込まれますが、武術の技を駆使してモンスターに立ち向かい、深淵へと進んでいきます。

戦闘はターン制で行われ、「ACTポイント」の中で自由に技を組み合わせ、コンボを構築して敵を叩きのめすのが醍醐味。

さらに、「構え」を駆使してカウンター技を発動し、敵の攻撃を切り返す、アクション映画のような攻防一体のバトルを体験できます。

バトルを突破するごとに新たな技を習得し、装備やアイテムを入手して自分の流儀《スタイル》を確立、深淵を究めてダンジョンを制覇しましょう！

KARATE ROGUEクラウドファンディングについて

KARATE ROGUEは2026年春のリリースを予定し、順調に開発が進んでいます。

一方で、プロモーションや品質向上、追加コンテンツの制作にはさらなるコストがかかることから、今回のクラウドファンディングを実施することとなりました。

目標額は300万円、ストレッチゴールとして「主題歌の制作」、「追加キャラクターの作成」、「追加ステージの実装」などをご用意しています。

また、ご支援いただいた方々と共にプロジェクトを盛り上げるための、様々なリターンをご用意しました。

目玉リターン：プロジェクトファイル一式などクリエイター向けリターン

最高額となる60000円のコースをご支援いただいた方には、「プロジェクトファイル一式」をリターンとしてお返しいたします。

KARATE ROGUEはRPGツクールMVにて開発されています。

しかし、バトルシステムやスキル習得の仕組みなど、ほとんどすべてのシステムに手を入れており、その手触りや演出などは体験版でも高い評価を受けています。

本リターンでは、完成したゲームのRPGツクールMV用プロジェクトファイルを丸ごと、お送りいたします。

ただし、アートアセットや権利に問題のあるプラグインなどは削除しての配布となり、また再配布等も禁止とさせていただきます。

しかしながら、ツクールシリーズでゲームを開発している方や、これからゲーム開発をやってみたい！と思っている方には参考になる部分も多いかと思います。

また、同じくクリエイター向けのリターンとして、「カラテモーションスプライトシート」もご用意しました。

こちらは、ゲーム中に収録される主人公キャラクターのドット絵データ一式になります。初期リリースに含まれるすべてのモーション、キャラクターを提供します。

256色透過PNGデータ、ドット絵ツールの「EDGE」で開くことができ、商用利用も改変もOKとなっています。クリエイターの皆さまにご活用いただければ幸いです。

限定リターン：「ダンジョン刑」受刑

5名様限定のコースでは、支援者様に「ダンジョン刑」の受刑者となっていただきます。

本ゲームでは、主人公が刑罰としてダンジョンに放り込まれるところから物語がスタートします。

そして、ダンジョンを進む中で他の受刑者たちに出会ったり、彼らの残した手記を手に入れることになります。

このコースを申し込んでいただいた支援者様には、受刑者NPCとして登場、または「手記」の登場人物としてゲーム内に登場していただくことになります。

ぜひとも、魅力的な受刑者のひとりとしてKARATE ROGUEの世界を彩り、共にゲームを盛り上げていきたいと考えています。

また、20名様限定の25000円コースでは、アイテムとフレーバーテキストの命名権も提供しています。

その他のリターン

●サウンドトラックCD※画像はイメージです

「ポケットモンスター サン＆ムーン」の楽曲を手掛けたコンポーザー、大賀智章さんが手掛けるBGM等を収録した音楽CDになります。

ストレッチゴールを達成し、主題歌が制作されればそちらも収録の予定です。

●特製ロゴ入りMMAグローブ※画像はイメージです

TWINS JAPAN様製の、オリジナルデザインのグラップルグローブもご用意しました。

バトル画面をイメージした緑のラインに、KARATE ROGUEロゴ入りの特製デザインになります。

●PS2風限定パッケージ

PS2ソフトをイメージしたパッケージに、Steamのダウンロードキーを同梱してお送りします。

●シナリオ＆世界設定ブック（電子書籍）

KARATE ROGUEに収録される全シナリオ、および全テキストに加え、世界設定資料もまとめた電子ブック（電子書籍のDLキー）です。

書き下ろしの短篇小説なども収録し、全100ページ超のボリュームになる想定です。

KARATE ROGUEクラウドファンディング概要

・事前公開日（お気に入り登録開始）：2026年2月2日（月）

・実施期間：2026年2月12日（木）～3月31日（火）

・クラウドファンディングページ：

https://camp-fire.jp/projects/916042/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

・主なリターン：プロジェクトファイル一式、ゲーム内データ、クレジット掲載、サウンドトラック、ゲーム参加型企画など

KARATE ROGUEについて

基本情報タイトル名：KARATE ROGUE（カラテローグ）

OS：Windows（Steam）

ジャンル：ローグライク・格闘ダンジョンRPG

発売日：未定（2026年春）

価格：未定（1000～2000円程度を予定）

ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3671740/KARATE_ROGUE/

体験版URL：https://store.steampowered.com/app/4041880/KARATE_ROGUE_Demo/

PV動画：https://www.youtube.com/watch?v=7JDeGwDQ8yI

輝井堂GAMESについて

合同会社輝井堂は、小説作品「空手バカ異世界」、「名探偵は推理で殺す」（富士見ファンタジア文庫）などを手掛ける作家・輝井永澄の個人事務所として設立し、2023年にはゲームブランドとして「輝井堂GAMES」を発足しました。

合同会社輝井堂

HP：https://terry-do.jp

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/terry_do_games