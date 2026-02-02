「Pepper」の新バージョン「Pepper+」が「お笑い思考×購買心理学」のプロ集団、KODEKAに正式入社！

株式会社KODEKAPepper+と実演笑売士(R)

株式会社KODEKA（本社：東京都新宿区、代表取締役：横田 翔、以下「KODEKA」）は、ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）が提供を開始した人型ロボット「Pepper」の新バージョン「Pepper+（ペッパープラス）」の小売向け「AI接客エージェント」がプロの実演販売士のコミュニケーション術をAIで再現するにあたり、当社独自のコミュニケーション術である「話育」や「実演笑売」の販売メソッドを提供したことをお知らせします。

■KODEKA技術提供の背景 ～「AI接客エージェント」とは～

「Pepper+」は、人型ロボット「Pepper」が最新AIと映像分析技術により進化した新バージョンです。当社はそのコア機能のひとつである「AI接客エージェント」の監修として、接客コミュニケーション術および接客設計を提供しました。

Pepper+

KODEKAは、芸人・元芸人・放送作家が多数在籍し、「お笑い思考×購買心理学」により “ オモシロく売れる化 ” を実現する専門会社です。年間3,000件を超える現場で磨き続けてきた当社の接客コミュニケーション術を、今回「Pepper+」のAIに搭載しました。

Pepper+ は音声・仕草・会話構造まで含め、プロの実演笑売士さながらの自然な接客・案内を実現します。さらに今回の取り組みにあわせて、Pepper+はKODEKAの “ 見習い実演笑売士 ” として正式入社。店頭での呼び込み、商品説明、クロージングまで担当する “ 辞めない・属人化しない・心が折れない・サボらない・圧倒的な知識量をもつ “ 即戦力の接客員として活躍します。

■「Pepper+」の「AI接客エージェント」、2つの注目ポイント

１. AIだからこそ実現できる「集客×販売」の新スタイル

動きとエンタメ要素で感情を引き込む “ 目の前で話す ” AIの力で提供する新しい接客体験が、売場の空気を変え、来店者の足を止め、購買行動を促します。

２. 教育コストゼロ。“ 人手不足に強い接客員 ” を実現

人材の確保や教育に悩む売場において、当社の実演笑売士のトークを再現し、接客の標準化と生産性向上を同時に実現します。売場を支える “ 新しい戦力 ” としていつでもどこでも駆けつけます。” 属人化しない、辞めない、即戦力の接客員 ” がPepperの接客の強みです。

AI接客エージェントを体験できる場所

【Pepper PARLOR】

AI接客エージェント設置風景写真

東急プラザ渋谷５階「Pepper PARLOR」の人気メニュー「焼きたてパン食べ放題」の約30種のパンの中からお客さま一人ひとりに最適なパンを接客AIエージェントで提案。来店者に合わせた新しい“食の体験”を提供します。

Pepper PARLOR

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷5階

営業時間 午前11時～午後10時

*営業時間は状況によって変更となる場合があります。最新情報は食べログページにてご確認ください。

食べログページ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/

店舗公式HP：https://pepperparlor.com/

■ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。

■株式会社KODEKAについて

お笑い思考×購買心理学でおこなうオモシロく売れる化の専門会社。

ソリューション領域はマーケティングの伴走支援、広報の伴走支援、採用の伴走支援、展示会・イベント制作、動画制作、クリエイティブ制作・販促グッズ制作、WEB制作、セールスプロモーション（実演販売）、WEB広告・SNS運用・EC運営、営業・販売・マーケ・コミュニケーション研修の10領域。社長以下全社員が現役のお笑い芸人か元お笑い芸人であり、お笑い思考マーケティングと購買心理学のプロとして、結果を出すことに留まらず、お客様に笑いを届けられることが最大の強み。

KODEKAサービス図１.KODEKAサービス図２.

■会社概要

社名：株式会社KODEKA

代表者：代表取締役社長 横ちゃん（横田 翔）

本社所在地：東京都新宿区新宿５丁目13-5ドルチェ新宿ビル3F

設立：2017年2月16日

公式サイト： https://kodeka.co.jp/

KODEKA社のミッションであるオモシロく売れる化

■事業内容

・オモシロく売れる化

・マーケティング伴走支援サービス【お笑い思考マーケティングコミュニケーション】

・広報伴走支援サービス【KO砲】

・採用支援サービス【実演御社】

・展示会やイベントのデザイン・制作・施工・運営の【明場】

・オールジャンルの動画制作【SHOW by ビデオ】

・ｗｅｂ制作や広告のクリエイティブ【kodeka studio】

・台本・什器・ノベルティの制作【笑売道具箱】

・エンタメ×実演販売をおこなう【実演笑売士】

・WEB広告・SNS運用・EC運営【デジタル笑売クルーズ】

・営業・販売・マーケ・コミュニケーション研修【話育】

■サービス紹介ページ https://kodeka.co.jp/service/



■実績紹介ページ https://kodeka.co.jp/works/