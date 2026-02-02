【愛媛 喜助の湯】バレンタインは全身チョコまみれ！？温泉で「チョコレート風呂」＆「苺チョコパック」を開催！チョコの甘い香りで美肌を叶える3日間

キスケ株式会社

キスケ株式会社が運営する伊予の湯治場 喜助の湯（愛媛県松山市）・しまなみ温泉 喜助の湯（愛媛県今治市の2店鋪では、2026年2月のバレンタインシーズンに合わせ、地域の資源を最大限に活用したスペシャルイベントを開催いたします。今治で長年愛される老舗洋菓子店「スイス菓子 アルム」と、地元で親しまれる「しまなみいちご園」との豪華コラボレーションが実現しました。

1. 全身で甘い香りに包まれる「チョコレート風呂」＆「苺チョコパック」今回のイベントの目玉は、五感でバレンタインを楽しむ体験型コンテンツです。

・ チョコレート風呂

開催期間：2月13日（金）～15日（日）

場所：伊予の湯治場喜助の湯 男女 炭酸の湯

しまなみ温泉喜助の湯 男女 美肌の湯

内容：終日開催されるこのお風呂では、チョコレートの甘い香りに癒やされるだけでなく、嬉しい保湿効果も期待できます。

・ 苺チョコパック（参加無料）

開催期間：2月14日（土）・15日（日）

実施時間：伊予の湯治場喜助の湯【男性】11:00 / 17:00、【女性】11:30 / 17:30

しまなみ温泉喜助の湯【男性】17:00 / 20:00、【女性】17:30 / 20:30

内容：「しまなみいちご園」のフレッシュな苺を使用した贅沢なチョコパックを、男女の美肌の湯にて無料で体験いただけます。男性のお客様にもおすすめの美肌体験です。さらに、男性サウナ室では各日19:00と21:00に「チョコロウリュ」も開催し、施設全体がバレンタイン一色に染まります。

2. 地元の名店と農園の共演「スペシャルコラボ バレンタインデザート」

期間：2月1日～未定

今治の地域資源をふんだんに取り入れた限定メニューを販売いたします。今治に根ざす人気洋菓子店「スイス菓子 アルム」の看板商品と、さいさいきて屋敷地内にある「しまなみいちご園」の朝採れ苺をたっぷりと使用した、今だけの限定メニューです。

・ ソフトパフェ（700円） ベルギー産のクーベルチュールと厳選生クリームで作られたアルムの「石畳生チョコ」、そしてガナッシュクリームたっぷりの職人手作りケーキ「アルハンブラ」を添えた至高の一品です。甘酸っぱい苺とのハーモニーをお楽しみいただけます。※しまなみ温泉喜助の湯限定

・ ホットチョコドリンク（580円） 石畳生チョコとフレッシュいちごを添えた、心温まるドリンクです。

・ ミニパフェ（580円） 食後にもぴったりな、石畳生チョコと苺のコンビネーションを楽しめるサイズです。※しまなみ喜助の湯限定

3. 地域資源の魅力を発信：今治の「美味しい」を温泉で

本イベントは、単なる季節行事にとどまらず、今治が誇る食の魅力を温泉というリラックス空間を通じて再発見していただくことを目的としています。 職人の技が光る「アルム」のチョコレートと、地元の豊かな土地が育んだ「しまなみいちご園」の苺。これら地域の宝を「お風呂」と「スイーツ」という異なる形で提供することで、訪れるお客様に特別な思い出を提供いたします。

・スイス菓子アルム https://almcake.raku-uru.jp/

「不動の定番人気商品 アルハンブラ」

今治で最も人気の高いお店の一つ。創業当初から販売している「アルハンブラ」は定番の人気商品で、ガナッシュクリームとやわらかなスポンジの食感が特徴です。スイス菓子を得意とする同店では、「アルムの石畳」もブランド的存在の生チョコレートです。トリュフもすべて手作り。美しい生ケーキはその見た目と味わいで群を抜いており、遠方から訪れるお客さんも多い人気店です。

・しまなみいちご園 https://www.e-komachi.com/odekake/20650_20250128/

2025年1月、今治の市街地でいちご狩りが楽しめる「しまなみいちご園」がオープン。運営は農事組合法人サポート中寺。農業の衰退をゆるめるためと次世代の雇用創出を視野に入れて観光いちご園をスタートさせた。

「おいCベリー」「紅い雫」「紅ほっぺ」「あまおとめ」「さちのか」の5種類のいちごを楽しめます。

【伊予の湯治場 喜助の湯】

■ 過去のニフティー温泉 ランキング実績

2025年：サウナランキング 全国2位

2024年：サウナランキング 全国1位

2024年：年間ランキング 岩盤浴部門 全国1位

2023年：サウナランキング 全国1位

2022年：中・四国エリア1位

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

【しまなみ温泉 喜助の湯】

■ 過去のニフティー温泉 ランキング実績

2024年：サウナランキング 西日本5位

2024年：年間ランキング 充実した施設部門 全国9位

2023年：総合 愛媛県4位／ユーザー投票 中国四国3位／コスパ部門 全国6位

電話：0898-22-0026

営業時間：6:00～24:00（最終受付 23:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-imabari/

■運営会社

会社名 ： キスケ株式会社

本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

