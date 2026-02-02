アプリ「ピカピカ」、コラボレストラン『DINING WONDERLAND』第1弾が渋谷で開催！推しのライバー特別メニューが登場

夢の光株式会社

夢の光株式会社（本社：東京都港区、代表：顧）は、運営する音声コミュニティアプリ「ピカピカ」において、2026年2月22日（日）に【渋谷ズッカ】にて、初のコラボレーションレストランイベント

「DINING WONDERLAND」を開催することをお知らせいたします。



■イベント『DINING WONDERLAND』について

ピカピカは2024年5月より、カフェとコラボレーションしたイベント「CAFE WONDERLAND」を開催し、多くの反響をいただいてまいりました。そのご好評を受け、今回はスケールアップした形として、レストランとのコラボレーションイベント「DINING WONDERLAND」を開催いたします。ライバーとファンの絆をより深める機会として、ライバー特別飲食メニューなど、魅力的な体験を提供いたします。

■イベント概要

開催日：2026年2月22日（日）

会場：渋谷ズッカ

内容：入賞ライバーによる特別コラボレーションメニューの提供、限定グッズの展開、および店内装飾の実施。

■ランキング入賞ライバー特典

本イベントの「ダイヤランキング」で上位に輝いたライバーには、レストランの空間を彩る様々なプライズが贈呈されます。

TOP1ライバー：コラボメニュー掲載権、店頭看板、大型ポスター、キャラクタースタンディングPOP、ミニアクリルスタンド、専属テーブル敷紙。

TOP2ライバー：コラボメニュー掲載権、大型ポスター、キャラクタースタンディングPOP、ミニアクリルスタンド、専属テーブル敷紙。

TOP3ライバー：コラボメニュー掲載権、キャラクタースタンディングPOP、ミニアクリルスタンド、専属テーブル敷紙。

■「ピカピカ」について

声の世界でライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化したピカピカは、声の魅力を通じて人と人とのつながりを築き上げてきました。広告オーディションや著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開し、夢を持つ方々へ新たな可能性の創出に取り組んでいます。今後も皆様により一層お楽しみいただけるイベントを企画して参りますので、引き続きピカピカの展開にご期待ください 。

■会社概要

会社名：夢の光株式会社

代表者：代表 顧

所在地：東京都港区

ピカピカHP：https://pikapika.live/

夢の光株式会社HP：https://www.dream-light.co.jp/

■公式SNS情報

公式X（旧Twitter）：https://x.com/PIKAPIKALIVE_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pikapika.live

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ピカピカ公式(https://www.youtube.com/@%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB%E5%85%AC%E5%BC%8F)