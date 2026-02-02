フィットネスクラブ「コ・ス・パ」と「ミズノ」共同企画　心と体を育むマルチスポーツスクール「コ・ス・パ × ミズノ マルチスポーツスクール MISPO!」導入

株式会社COSPAウエルネス

「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールの運営するほか、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共スポーツ施設の受託運営など、関西圏を中心に計64店舗を展開する株式会社COSPAウエルネス（本社：大阪市中央区、代表取締役：大友 康彰 ）は、ミズノ株式会社（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：水野 明人、以下ミズノ）が開発した、子どもたちの健やかな身体・自分の頭で考える力・協力し合う力を育む独自プログラム「MISPO!」を導入します。

～導入の背景～

子どもたちの遊び方は時代とともに変化しています。近年はスマートフォンやゲームに触れる時間が増え、屋外で身体を動かす機会が減少しています。さらに、コロナ禍以降、運動能力の低下傾向も顕著になってきました。

こうした状況を踏まえ、このたび当社は「スポーツとあそぼう」をコンセプトとした「MISPO!」のプログラムに大きな魅力を感じ、導入を決定しました。

このプログラムは、難易度の高いスポーツでも遊びの要素を取り入れることで、子どもたちが自然に楽しみながら運動に親しめる内容となっています。

さらに指導においては「教えすぎない」ことを重視し、子どもたち自身が考え、発言し、行動する力を育むアプローチを採用しています。この点が、私たちの考えと深く共鳴しました。

当社は、このプログラムを通じて、より多くのお子さまにスポーツに触れる機会を提供し、健やかな成長をサポートしてまいります。

▼「MISPO!」について

URL：https://www.cospa-wellness.co.jp/lp/mispo/

～いろいろな動きを体験し、バランスの良い健やかな身体を育む～

ミズノの子ども向け運動プログラムは、「はしる」、「なげる」、「とぶ」など幼少期に身につけたい36の動きを取り入れることを目指しています。「MISPO!」は、国立大学法人 山梨大学 学長 中村和彦先生監修のもと、幼少期に身につけたい36の動きの中から、1種目あたり約15の動きが体験でき、野球、サッカー、柔道などのスポーツを週替わりで行うことでバランスの良い健やかな身体を育みます。プログラムに必要な30種類にもおよぶ専用用具は、すべて準備してあるためあらかじめ用具を買いそろえる必要はありません。

～子どもの自主性・協調性を育む～

「MISPO！」バドミントン体験の様子

子どもが、他の子どもの動きを観察し、まねることや、うまくできたことを友だちに伝えること、子どもたち同士で話し合うことなどを体験できるようプログラム設計をしています。また、年齢・性別・成長の度合いが異なる集団の中で、同じ目標に向かって体を動かすため、自然と助け合う機会も増え、協調性も育まれていきます。プログラムは、子どもを指導するのではなく、子どもたちが課題解決できるよう導き、サポートをするミズノ認定の専門家「ミズノプレイリーダー」の講師育成を受けた「コ・ス・パ」のスタッフが提供します。

株式会社COSPAウエルネスについて

講師育成をうける「コ・ス・パ」のスタッフ

「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールを運営。また、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共スポーツ施設の運営など、関西圏を中心に計64店舗を展開。

社名 ：株式会社COSPAウエルネス

所在地 ：〒541-0051

大阪市中央区備後町三丁目6番14号

設立 ：1981年8月4日

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 大友 康彰

従業員 ：1,946名（2025年4月1日現在）

事業内容：

● フィットネスクラブ、テニスクラブ等の経営

およびスポーツ施設の運営受託

● 各種スポーツ・健康教室の経営・運営

● 『健康づくり』等の各種講演開催、講師派遣

● 各種スポーツ大会、イベントの開催運営

● スポーツ用具、用品の販売

HP ：https://www.cospa-wellness.co.jp