小柄女性向けブランド「COHINA」、ワークウェアブランド「Dickies(R)」との初の別注アイテムを発売

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、ワークウェアブランド「Dickies(R)」とのlimited editionとしてパンツ・ジャンパースカートの2型を、2026年2月4日（水）20:00より発売します。

詳細を見る :https://cohina.net/collections/cohina-dickies-baker-pants-jumper-dress-special-collaboration

COHINAは「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランドです。現在Instagramフォロワーは22万人を超え、多くの小柄女性から愛されるブランドへと成長しています。

時代を超えて愛されるDicikes(R)のワークウェアのディティールの魅力を引き継ぎながら、

小柄女性がデイリーに着こなせるデザインに落とし込んだベイカーパンツとジャンパースカートが完成しました。

Dicikes(R)のオリジナルボタンやパーツ後ろ姿にさりげなく効かせたロゴなど、本格的なディテールも健在。Dicikes(R)定番アイコン素材のTCチノクロスを使用し、高い耐久性と日常着としての扱いやすさも魅力。

きれいめカジュアルにも、可愛らしくも思い切りラフにも--

毎日のスタイリングが楽しくなる日常に心地よい遊び心を添えるコレクションです。

概要

販売開始日時：2026年2月4日（水）20:00

COHINA公式オンラインストア「COHINA STORE」：https://cohina.net/

特集ページ：https://cohina.net/collections/cohina-dickies-baker-pants-jumper-dress-special-collaboration

【Dickies(R)×COHINA】ベイカーパンツ

価格：\16,500（税込）

レングス：short / regular

サイズ：XXS / XS / S

カラー：ライトベージュ / カーキ / チャコール

【Dickies(R)×COHINA】ジャンパースカート

価格：\19,800（税込）

レングス：short / regular

カラー：ライトベージュ / カーキ / チャコール

「Dickies(R)」について

1922年に米国テキサス州フォートワースで創業したワークウェアブランドです。

第二次世界大戦中には陸軍の制服を生産し、耐久性への信頼を勝ち取りました。

1967年に誕生した「874」は世界的な定番に。90年代にはスケーターやヒップホップアーティストに支持され、ストリートファッションとしても人気を獲得。

現在は世界110ヵ国以上で展開されており、ワークウェアの枠を超えたアイコンとして進化を続けています。

公式サイト：https://www.dickies.jp/

公式Instagram：@dickies_jp(https://www.instagram.com/dickies_jp/)

「COHINA」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2026年1月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/?hl=ja)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/?hl=ja)