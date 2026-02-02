旧築地市場のレガシーをテーマとしたアートコンテストを開催中！アート作品のアイデア・小学生の絵画を募集します

株式会社CanBe

築地のまちづくりに向けた機運醸成の一環として、令和８年３月７日（土）に、「築地まちづくりシンポジウム～築地の価値を未来へ・アートと食がひらく可能性～」と題したシンポジウムを開催し、食文化やアートなど各分野の専門家による、トークセッションや令和７年 12 月 24 日から募集を開始したアート作品の最終審査・小学生の部の受賞式等を行います。

ついては、アート作品のアイデアや小学生の絵画を引き続き募集しています。

【開催概要】

開催日時：令和８月３月７日（土）13 時 00 分～15 時 00 分頃まで

会 場 : 都民ホール（新宿区西新宿2-8-1）等

主な登壇予定者：

さかなクン（国立大学法人東京海洋大学名誉博士/客員教授）

植野 広生 氏（win-do.us 代表/文筆家 食の雑誌『dancyu』元編集長）

長谷川 祐子 氏（東京藝術大学 名誉教授 京都大学経営管理大学院 客員教授（現）キュレーター）

高橋 明也 氏（東京都美術館 館長）

和田 彩花 氏（元アイドル/アーティスト）

申込方法 ：特設サイトに掲載の応募フォームによる事前申込制 ※申込者多数の場合は抽選になります

https://business.form-mailer.jp/fms/d6953fa1328089

参加費 ：無料

申込期間 ：令和８年１月 16 日（金）～同年２月 13 日（金）まで

旧築地市場のレガシーをテーマにしたアートコンテストの開催 ～アート作品のアイデア・絵画を募集します！～築地の未来を描いてみませんか～

１ 一般の部（アート作品コンテスト）

〇応募テーマ

旧築地市場のレガシーを活用し将来のまちづくりを表現するアート

※募集はアート作品のアイデア（デッサン・コンセプト等）のみ

〇主な審査員

長谷川祐子 氏、高橋明也 氏、和田彩花 氏

〇賞金・副賞

最優秀賞 賞金10万円、トロフィ、賞状

築地まちづくり地区内で展示する作品制作

※制作費は300万円（各種税金・運搬費・設置費を含む）を上限として実費負担

優秀賞 賞金2万円 賞状

〇応募費用：無料

〇応募方法

下記特設サイトのエントリーフォームに必要事項を記入の上、作品データ（PDF）を応募フォームからお送りください。

〇応募締切

令和８年２月６日（金）

２ 小学生の部（絵画コンテスト）

〇応募テーマ 以下のテーマから選んでください。

１.築地地区まちづくりで将来できる大きい芝生広場にあったらよいと思う遊具

２.築地で将来飛ぶ予定の空飛ぶくるま

３.築地ならではの魚を使った料理など

〇大きさ・用紙：

B3サイズ（364 mm × 515 mm）

四つ切（4つ切）: 約382×542mm / 393×545mm

八つ切（8つ切）: 約271×382mm / 272×393mm

A3: 297×420mm

画用紙または水彩紙

〇応募方法： 下記宛先に郵送にてお送りください。

（宛先） 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町 22 番地 築地まちづくりシンポジウム事務局（株式会社日本廣告社内） ※応募作品は返却いたしません。ご了承ください。

〇応募締切

令和８年２月１６日（月）

〇賞金・副賞

金賞（１名）：ギフトカード１万円分、金メダル及び賞状

銀賞（１名）：ギフトカード５千円分、銀メダル及び賞状

銅賞（１名）：ギフトカード３千円分、銅メダル及び賞状

佳作（５名）：ギフトカード１千円分及び賞状

入賞者は上記シンポジウム内で表彰いたします。

〇応募費用：無料

応募方法など詳細については

アートコンテスト特設サイト：https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/machizukuri/machi_project/toshi_saisei/saisei08/symposium/art-contest

築地まちづくりシンポジウム事務局（株式会社日本廣告社内）

TEL：03-5357-1849 （開設時間：平日10:00～18:00）

FAX：03-5357-1844