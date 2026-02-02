三井住友カード、「Vポイントでんき新規ご契約の方限定！5,000円相当のポイントプレゼント！」キャンペーンを実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年2月2日（月）より、Vポイントでんき新規ご契約の方限定でキャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンでは条件を満たした方限定で、5,000円相当のVポイントをプレゼント致します。

Ｖポイントでんきは「auでんき」などを提供しているauエネルギー&ライフ株式会社が提供するでんきサービスです。お申込みはWEBで完結！工事の立ち合いや現在ご利用の電力会社への解約連絡不要で簡単にお切り替えいただけます！是非これを機会にVポイントでんきを利用してみてください♪

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

Vポイントでんき新規ご契約者限定キャンペーン

2.期間

2026年2月2日（月）～4月30日（木）

3.対象カード

Ｖポイントを付与する個人向けクレジットカード（Visa、Mastercard）

※独自ポイントを付与するカードなど一部対象にならないカードがございます（Amazon MastercardやVisa LINE Payクレジットカードなど）

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/camp/vpointdenki/index.html)をご確認ください

4.参加条件

・「サービスお申し込み時のVpassログインカード」と「Ｖポイントでんきお支払いカード」の本会員名義が同一であること

・サービス対象カードでＶポイントでんきご利用料金のご請求が発生していること

・ポイント付与条件の判定、またはポイント付与時点で対象カードを解約、または会員資格が停止されていないこと

※本特典を適用されたお客さまが12か月以内に解約された場合、auエネルギー＆ライフより違約金として2,200円（税込）をご請求することがございます。

なお、「Vポイントでんき」のご利用を開始した日が属する月を1か月目とします。

※お引越しに伴う解約は違約金の対象外となります。

※Oliveフレキシブルペイ（クレジットモードあり）のクレジットモードを解約、または会員資格が停止されている場合、支払いモードに関わらず、デビットモードでのお支払いとなり、特典付与の対象とはなりません。

※Oliveアカウントの解約、または口座変更やカード種類変更などに伴い、Oliveアカウントをお切替された場合、利用条件は引き継がれず、切替前アカウントは特典付与の対象とはなりません。

5.特典

新規ご契約の方限定で5,000ポイントプレゼント

※でんきサービスのお支払いに設定された対象カードに特典を付与いたします。

※ご契約特典はお1人さまにつき初回の1回限りとなります。

※Ｖポイントでんきのお支払い方法を「（Ｖポイントでんきの対象カード以外をお支払い方法に設定している）KDDIまとめて請求」に変更された場合、特典が受けられません。

※本特典は予告なく変更・終了となる場合がございます。

キャンペーン詳細・条件は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/camp/vpointdenki/index.html)をご確認ください

6.特典付与時期

ご契約特典…でんき料金ご請求の原則2ヵ月以内を目処に付与されます。

※ご契約特典、ご利用特典共に通常のポイント分とは別に付与いたします。

※アクセス集中やシステムメンテナンス、およびauエネルギー&ライフ、電力会社などの事由により特典の付与が遅れる場合があります。

