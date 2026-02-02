広島発「西洋菓子カトルフィユ」が楽天市場に新規出店｜オープン記念「楽天ポイント10倍」を実施（2/2 12:00～2/15 23:59）

■ 広島から全国のお客様へ、より身近な存在に

株式会社カトル・フィユ

「西洋菓子カトルフィユ」は、広島の実店舗からスタートし、自社ECサイト、Yahoo!ショッピングへと順次販路を広げてまいりました。おかげさまで全国からのご注文も増え、現在ではご自宅用だけでなく、ギフトやお祝いの品としても数多くの方にご利用いただいております。

こうしてオンラインでの需要が高まる中で、『より多くのお客様に見つけていただきやすく、快適にお買い物を楽しんでいただける場を作りたい』という想いが強まり、この度、国内最大級のモールである楽天市場への出店に至りました。

■ 楽天市場店オープン記念｜楽天ポイント10倍キャンペーンを実施

楽天市場店の出店を記念し、下記期間にて楽天ポイント10倍キャンペーンを実施いたします。

ご好評をいただいている「バスクチーズケーキ カット6種セット」を中心に、当店の定番商品をよりお得にお求めいただけます。

【キャンペーン概要】

開催期間：2026年2月2日(月)12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59

内容 ：楽天ポイント10倍

実施店舗：西洋菓子カトルフィユ 楽天市場店

URL ：https://www.rakuten.co.jp/quatre-feuille/

※ポイント付与条件・対象範囲・上限等は楽天市場の表示に準じます。

■ 「バスクチーズケーキ カット 6種セット 」

バスクチーズケーキ カット 6種セットYahoo!ショッピング：チーズケーキカテゴリ〈カット部門〉1位

定番の「プレーン」はもちろん、ピスタチオナッツの風味豊かな「ピスタチオ」や、深みのある味わいが魅力の「ほうじ茶クランブル」など、当店人気のフレーバーを厳選した6種の食べ比べセットです。濃厚でなめらかな専門店のバスクチーズケーキを、カットサイズで手軽にお楽しみいただけます。

それぞれ素材の風味を活かした奥深い味わいと、口の中でふわりととろけるような食感が特徴。ひと口ごとに異なる美味しさが広がります。見た目も華やかで食べ比べも楽しいことから、誕生日やお祝いのギフトとしてもご利用いただいています。



【6種類のラインナップ】

プレーン：定番人気。シンプルゆえに奥深い、チーズ本来の旨味が凝縮した専門店の自信作。

ピスタチオ：風味豊かなピスタチオの香りが口の中に広がる、大人な味わい。

クランブル：サクサク食感とチーズのなめらかさが楽しい、新食感のハーモニー。

ピンク岩塩：ピンク岩塩が甘さを際立たせ、後味をさっぱりと引き締める絶妙なコントラスト。

ほうじ茶：ザクザク食感の香ばしいクランブルと、ほうじ茶の柔らかな風味が交わる特別な味わい。

ルビー：ルビーチョコレートと木苺で仕上げた、フルーティーで華やかな味わい。

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/basquecheese-assorted-6/(https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/basquecheese-assorted-6/)

■ その他おすすめスイーツ

「パティシエおすすめ タルト8個入りAセット」

パティシエおすすめ タルト8個入りAセット

当店シェフおすすめのタルト8種を詰め合わせたセットです。

看板商品の「タルトバニーユ」や、シチリア島産ピスタチオを贅沢に使用した「シチリアピスターシュ」など、人気のタルトを一度にお楽しみいただけます。はじめての方の“お試し”にも選ばれているセットです。

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/tarte-a-8type-8-pastry/(https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/tarte-a-8type-8-pastry/)

「広島レモンケーキ 10個入り」

広島レモンケーキ 10個入り

広島レモンケーキは、瀬戸内の大崎下島で育った大長レモンを使い、果汁と皮を生地に活かして焼き上げたレモンケーキです。しっとりとした口あたりで、レモンの風味を自然に感じられる味わいに仕上げています。個包装のため配りやすく、手土産や季節の贈り物にもおすすめです。

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/hiroshimalemone-10/(https://item.rakuten.co.jp/quatre-feuille/hiroshimalemone-10/)

■カトルフィユのお菓子づくり

西洋菓子カトルフィユが大切にしているのは、素材の持つおいしさを引き出し、また食べたくなる味に仕上げることです。 フレッシュな素材を使ったお菓子づくりにこだわり、季節ごとの味わいも大切にしています。「日常の中に小さな幸せ」を感じていただけるよう、お客様の笑顔を思い浮かべながら、広島に根付くお菓子からオリジナルの創作菓子まで幅広くご用意しております。

■西洋菓子カトルフィユ店舗情報

店舗名：西洋菓子カトルフィユ

住所：広島県広島市南区皆実町2-5-1 shinnwa3776 B1

オンラインショップ（楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/quatre-feuille/

オンラインショップ（Yahoo!店）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/quatre-feuille/

公式サイト ：https://in-works.sakura.ne.jp/site/c_west/quatre-feuille/index.cgi

Instagram ：https://www.instagram.com/quatrefeuille4/

TEL：082-256-0714

■バスクチーズ並木店舗情報

店舗名：バスクチーズケーキ専門店 「バスクチーズ並木」

住所：広島県広島市中区三川町10-18 下井ビル1F

オンラインショップ：https://basquecheese.thebase.in/

Instagram ：https://www.instagram.com/basque_qf/

TEL：082-241-3930

■マールタルト店舗情報

店舗名：広島のタルト専門店「MARL TARTE(マールタルト )」

住所：広島県広島市中区三川町5-8

オンラインショップ：https://marltarte.base.shop

Instagram ：https://www.instagram.com/marl_tarte/

TEL：082-909-9270

■会社概要

商号 ：株式会社カトル・フィユ

代表者 ：森脇 修

所在地 ：〒734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目５－１

設立 ：2008年

資本金 ：300万円

■ 本件に関するお問い合わせ先

西洋菓子カトルフィユ（株式会社カトル・フィユ）

TEL ：080-256-0714

MAIL：quatre_feuille_1001@yahoo.co.jp