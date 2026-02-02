マーシュフィールドの色補正用ファンデーションにイエローが新登場 ２０２６年２月２日（月）発売
マーシュフィールドの色補正用ファンデーション「SC クリームファンデI」に新色イエローが登場。公式オンラインショップにて２０２６年２月２日（月）より販売開始いたします。
マーシュフィールドのファンデーションとあわせ使いすることで、より高いカバー力を発揮します。
肌色ファンデーションだけではカバーしづらい赤み、くすみ等のカバーに。
マーシュフィールド SC クリームファンデI
05（イエロー） ７ｇ \２，５００（税込\２，７００）
２０２６年２月２日（月）発売
■「マーシュフィールド」とは
マーシュフィールドは、あざ・シミ・白斑など、さまざまな肌の色悩みに応えるために、医療現場の声を聞いて開発されたカバーメイク化粧品です。
クマ・毛穴・ニキビ跡等のカバーにも使いやすい商品として幅広いお客様にご使用いただいております。
公式サイト：https://www.marsh-field.jp/(https://www.marsh-field.jp/)
【商品特長】
■ファンデーションだけでカバーしきれない色のカバー力をUP
肌色ファンデだけでは透けてしまうお悩み部分に、ファンデ前の仕込みとして使用することで、厚塗り感なくカバー力を高めます。
■濃い赤みやくすみをカバーするイエローカラー
赤み・くすみのカバーに効果的なイエローカラー。赤あざ、ニキビ跡、部分的に気になる赤みや、くすみまで幅広く対応します。
■ファンデを重ねても色が混ざりにくい
被膜形成成分を配合し、上からファンデーションを重ねても色が混ざりにくい処方。
発色を保ちつつカバー力を高めます。
■ウォータープルーフ処方
汗、水に強く、メイクしたての仕上がりを長時間キープします。
■皮フ刺激テスト済み（すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。）
05（イエロー）
赤み・くすみのカバーに効果的なイエローカラー
合わせ使いにおすすめ
■マーシュフィールド SC クリームファンデS
全１０色 各５g \２，2００（税込\２，4２０）
※ケース別売り
あざ、白斑、傷跡、濃いシミなどを自然にカバー。
豊富なカラーでさまざまな肌の色悩みに対応する高カバーファンデ
マーシュフィールド SC クリーミィタッチファンデ
全７色 各１１g \２，８００（税込\３，０８０）
※ケース別売り
シミ、赤み、色ムラなどをテクニックいらずで手軽にしっかりカバー
なめらかな使い心地のツヤ感ファンデーション
マーシュ・フィールド株式会社
マーシュ・フィールド株式会社は、文政8年（1825年）に創業した紅屋をルーツとする『株式会社伊勢半』のグループ会社です。あざ、シミ、白斑など、お一人お一人異なる肌の色悩みに向き合うパートナーとして、カバーメイクの可能性に挑戦し続け、お客様のより良い暮らしに貢献できる企業を目指します。
【会社概要】
社名：マーシュ・フィールド株式会社
本社所在地：〒102-8370東京都千代田区四番町6-11
代表者：代表取締役社長 大町 龍
事業内容： メイクアップ化粧品、基礎化粧品など化粧品全般の企画販売
設立：昭和43年（1968年）
ホームページ：https://www.marsh-field.jp/(https://www.marsh-field.jp/)