灘高等学校で「Beta Investors+」を導入！生徒が米国株分析を金融のプロにプレゼンする実践型金融経済教育を実施

ベータインテグラル株式会社真剣な表情で株式調査に取り組む灘高生たち

AIを活用した金融経済教育アプリの開発と金融経済教育サービスの提供を行うベータインテグラル株式会社 (本社:東京都品川区、代表取締役:川上泰弘・岡本陽平)は、灘高等学校において、経済と投資を題材として社会を見る目を養う金融経済教育プログラム「Beta Investors+」をご提供しました。

■金融実務家の前でのプレゼン体験の実施

弊社の金融教育プログラム「Beta Investors+」は、Beta Investorsアプリによる投資シミュレーション並びに株式調査ワークショップ（シミュレーションで関心を持った企業を対象に実施）又は株式調査ディベート（２つの企業のどちらがより利益を伸ばすかについてチームに分かれてディベート形式での討論を実施）を柱としたプログラムになっています。

今回、灘高等学校において、「Beta Investors+」を導入するに際して、投資シミュレーション及び株式調査ワークショップを実施したほか、同ワークショップの最後に行うプレゼンテーションについては、

- Global X Japan株式会社代表取締役社長 藤岡智男 様- 大和証券神戸支店長 福田光一 様- 大和証券エクイティ営業部 森本裕貴 様- ストームハーバー証券株式会社 マネジングディレクター 渡瀬裕司 様

の皆様のご協力をいただき、金融実務のバックグラウンドを持つ弊社代表川上泰弘を加えた5名の審査員で審査を実施いたしました。

生徒の皆さんにおいては、金融実務家を前に緊張した様子もありましたが、堂々とプレゼンテーションを行い、また、審査員の皆様からの質問に対応していた姿が印象的でした。

授業終了後に実施したアンケートでは、生徒の皆様よりプログラムに高い満足とのご回答をいただいたほか、キャリア形成の参考になったといった声をいただきました。

現在、教育は「より主体的に、より深い学習を目指した」大きな転換期を迎えつつあると考えています。わたしたちは、「Beta Investors+」が経済の仕組みと投資を包括的に学べる楽しい投資教育サービスとなるように一層努めていきます。

是非、他の高校・中学校などの教育機関におかれましても、より深い金融教育のご提供のために、体験型の金融経済教育「Beta Investors+」をご活用いただければと考えています。なお、「Beta Investors+」では、授業内容について、あらかじめ弊社担当者と先生方とで一緒に計画いたしますので、シミュレーションの題材、学年に応じた授業のレベル、全体のコマ数等を含め、柔軟な授業の設計が可能となっております。

※ 「タイムマシントレード」はベータインテグラル株式会社の商標です 。（登録番号 第6801793号）

灘高等学校 公民科教諭 池田拓也先生のコメント灘高等学校 公民科教諭 池田拓也先生

限られた時間の中で、手際のよいご進行のもと、生徒たちは

集中力を持って取り組んでいました。普段お会いできないような

方々からの審査はもちろんですが、授業内容以外でも含蓄のある

メッセージも頂き、多くの生徒に刺さるものがありました。

ベータインテグラルの皆さまには、授業実施に当たりこちらの要望

などを丁寧にお聞き頂き、充実した授業づくりにご尽力頂きました。

投資シミュレーションアプリ「Beta Investors」について

「Beta Investors+」の授業で活用する「Beta Investors」アプリの特徴は、「タイムマシントレード」です 。ユーザーはタイムトラベラーのように過去の株式市場に戻り、過去の実際の状況を体験しながら、単に過去の株価だけではなく、当時の財務指標や決算発表といったさまざまな指標の意味や活用方法を学ぶことができます 。「Beta Investors」アプリは教育プログラムの一環として活用されることを想定しています。

金融経済教育プログラム「Beta Investors+」について

「Beta Investors+」金融教育プログラムの標準的な構成では、まず、前半で、経済分析のフレームワークに関する説明をし、時事関連トピックについてその時代背景をご説明、その後に、「Beta Investors」アプリでシミュレーション（タイムマシントレード）を体験します。シミュレーションデータを切り替えることで、異なる経済環境下での株式市場での投資について体験型で学ぶことができます。また、各シミュレーション後に生徒ごとに作成される「AI投資レポート」では、当時の時代背景と各銘柄の詳細説明に加えて、自身の投資行動の分析とAIモデルとの比較ができます。

また、プログラムの後半では、シミュレーションで興味を持った銘柄について、グループごとで株式調査（売上のセグメント分解や目標株価の設定）を支援をさせて頂きながら実施し、分析結果についてのプレゼンテーションを実施する「株式調査ワークショップ」、または、２つの企業についてどちらがより利益を伸ばすかについて、調査を実施した上、ディベート形式の討論を行う「株式調査ディベート」のいずれかを実施することをおすすめしています。

「Beta Investors+」は、体験、経験を通じた学びや、コミュニティベースでの多様なものの見方の学びを通じて社会の仕組みを学ぶことを可能とした体験型の金融経済教育となります 。

経済環境と時事関連トピックや株式銘柄を選定し、それに合わせたシミュレーションデータを用意することや、プログラム後半の株式調査ワークショップまたは株式調査ディベートを通じたアウトプットを通じて、経済や投資に関する深い学習の一助になればと考えています。

なお、前述のとおり、「Beta Investors+」では、授業内容やレベルについて、予め弊社担当者と先生方とで一緒に計画いたしますので、上記の標準的な内容の一部にフォーカスした内容にするなど、個々の学校の先生方のニーズに合わせた柔軟な授業計画の設計が可能です。

お問い合わせは、「info@beta-integral.com」までお願いします。

※「Beta Investors+」は、第22回（２０２５年度）日本e-Learning大賞において、「金融経済教育特別部門賞」を受賞いたしました。詳細については以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000126606.html

※「Beta Investors+」シリーズの概要、導入費用等については、以下のページをご参照ください。

https://beta-integral.com/beta-investors-plus/

