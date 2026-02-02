学研ココファン運営、2/1にサービス付き高齢者向け住宅「ココファン川崎加瀬」新規オープン

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、高齢者支援事業を行っている株式会社 学研ココファン（東京・品川／代表取締役社長 兼 COO：森 猛／以下、当社）は、2026年2月1日にサービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）「ココファン川崎加瀬」（神奈川県川崎市）を新規開設いたしました。

ココファン川崎加瀬 外観

当社はサービス付き高齢者向け住宅を中心に、全国で高齢者住宅・施設を展開しています。

今回、神奈川県川崎市では8拠点目の開設です。

全国での運営拠点数は235拠点、居室数は12,364居室となりました。

今後も当社は、良質な高齢者住宅の供給とサービス提供を通し、年齢を重ねても、誰もが不安なく生活し続けることができる環境づくりに貢献してまいります。

■「ココファン川崎加瀬」住宅概要

「ココファン川崎加瀬」は、環境負荷が少ない建物仕様になっており、当社運営のサ高住においてはZEB Ready※水準を満たした8棟目の建物です。

1人用居室イメージ食堂図書コーナー

所在地：神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目6-1

居住の権利形態：終身賃貸借契約

入居条件：満60歳以上の方（当社規定の審査がございます）

開設年月：2026年2月

土地建物の権利形態：事業主体非所有・建物賃貸借契約

事業主体：学研ココファン

居室面積：18.04平方メートル ~45.11平方メートル

居室設備：トイレ・洗面台・クローゼット・エアコン・照明・スプリンクラー・ナースコール・リズムセンサー（一部）・キッチン（一部）・浴室（一部）・室内洗濯機置場（一部）

共用施設：食堂・HCトイレ・相談室・洗濯室・脱衣室・個浴室・介護浴室・キッチンコーナー

併設施設：訪問介護

介護保険：在宅サービス利用可

物件詳細ページ

https://www.cocofump.co.jp/facilities/kawasakikase/

※ZEB（Net Zero Energy Building） Ready…省エネによって年間の一次エネルギー消費量を50％以上削減している建築物のこと

【全国235拠点 学研の高齢者向け住宅「ココファンシリーズ」】

教育・出版の学研グループが2004年にスタートした高齢者支援事業の主力サービス。

スタッフ動線の効率性を重視した設計や運営ノウハウにより、サラリーマン世帯向けの価格帯を実現しました。また、24時間365日安心安全の環境、必要に応じて受けられる介護サービスなど、将来まで安心の住まいを提供することをコンセプトとしています。サービス付き高齢者向け住宅を中心に、現在では235拠点で展開。(2026年2月1日現在)

■株式会社学研ココファン（Gakken Cocofump Co., Ltd.）

https://cocofump.gakken.co.jp/

・代表取締役社長 兼 COO：森 猛

・法人設立年月日：2008年5月15日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1860（代表）

・事業内容：・サービス付き高齢者向け住宅および有料⽼人ホーム等の

企画・開発・運営、指定居宅サービス事業

（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、

その他）

・フランチャイズ事業

・不動産賃貸に関する事業

・その他付帯する一切の事業

・介護・保育の人材養成事業

・ライフエンディング事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開