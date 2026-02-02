JOYSOUNDが秋アニメ主題歌カラオケランキングを発表！ 『クレヨンしんちゃん』新主題歌、FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ!」の人気沸騰！

株式会社エクシング

株式会社エクシングは、業務用通信カラオケ「JOYSOUND」において、2025年10月クールの秋アニメ作品の関連曲を対象に、カラオケの歌唱回数に基づく「2025年 秋アニメ主題歌 カラオケランキング」を発表しました。

今シーズン、カラオケで最も歌われたのは、FRUITS ZIPPERが歌うTVアニメ『クレヨンしんちゃん』新主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ!」。一方、エンタテイメント業界に向けたデジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社が調査・集計した定額制動画配信サービスにおけるアニメ作品の視聴者数ランキングでは、『SPY×FAMILY Season 3』が、首位を獲得しています。配信コンテンツ視聴者数ランキングとカラオケランキングの双方を照らし合わせることで、秋アニメのトレンドを紐解きます。

■2025年 秋アニメ主題歌 カラオケランキング

今シーズン、首位に輝いたのは、FRUITS ZIPPERが手掛けたTVアニメ『クレヨンしんちゃん』新主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ!」。予測不能で元気いっぱいな楽曲展開が、自由奔放な作品の世界観と抜群の親和性を発揮！FRUITS ZIPPERらしさあふれる明るくキャッチーなメロディと、耳に残るフレーズが印象的で、初めて聴いても思わず口ずさんでしまう中毒性の高い一曲です。

(C) 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

２位にはTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマ「I」がランクイン！BUMP OF CHICKENらしい疾走感あふれるメロディーに、主人公たちの成長や絆を感じさせる歌詞が重なり、作品世界を深く印象づける楽曲です。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

そして、“ダークホース枠”として大きな話題を呼んだのが、『野原ひろし 昼メシの流儀』。本ランキングで2位を獲得したオープニング主題歌「ごはん食べヨ」は、疲れた現代人の心と体にそっと沁みわたる、どこか安心感のあるメロディーと歌詞が印象的な一曲です。

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

また、6位には『キングダム』第6シリーズのエンディングテーマ「咆哮」がランクイン！テンポはスローながらも、戦場の熱や緊張感を感じさせる「キングダム」の世界観に寄り添った楽曲で、友成空の力強い歌声はもちろん、歌詞に込められた隠れた仕掛けが作品ファンの心を掴み、「熱い！」と大きな支持を集めました。さらに、9位を獲得したのは、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』のエンディングテーマ「戦場の華」。本楽曲は、2023年の活動休止後、CHiCO with HoneyWorksとして約2年ぶりに発表された一曲で、真っ直ぐで芯の強さを感じさせる熱いロックサウンドが、主人公の強さと美しさを鮮明にイメージさせます。

■2025年 秋アニメ 配信コンテンツ視聴者数ランキング

配信コンテンツ視聴者数ランキングは、人気シリーズの続編が圧倒的な強さを見せ、ファンの期待に応える納得感のある結果となりました。中でも首位を独走したのは『SPY×FAMILY Season 3』、2位以下に500pt以上の大差をつけての1位獲得となっています。カラオケランキングで6位を獲得した本作のエンディングテーマ「灯を護る」は、スピッツにとってTVアニメ初の書き下ろし楽曲。優しくも力強いメロディーと、「悲しみ」から「希望」へと歩み出すような歌詞が、主人公の過去編が描かれるSeason 3の物語に寄り添い、作品世界に深い余韻を与えました。

続いて2位を獲得した『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は、カラオケシーンにおいても爆発的な盛り上がりを見せました。BUMP OF CHICKENによるエンディングテーマ「I」が２位、ポルノグラフィティによるオープニングテーマ「THE REVO」は４位を獲得。物語がクライマックスへと向かう高い熱量が、そのままカラオケでの支持につながった、理想的なヒットパターンと言えるでしょう。一方、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニープラス独占配信というプラットフォームの制約もあり、視聴者数ランキングでは37位にとどまりました。しかし、カラオケランキングではオープニングテーマが5位、花江夏樹ら豪華キャストが歌唱するエンディングテーマが９位と、いずれもTOP10入りを達成しています。もともとゲームとして高い人気を誇り、多くのファンを抱える本作は、アニメ放送前から主題歌へのカラオケリクエストが多数寄せられていました。配信プラットフォームの枠を超え、原作ファン層の厚みや人気声優による楽曲そのものの求心力が、強く支持されていることを示す結果となりました。

【特別対談】

新作アニメを紹介する番組「つづきみ」のMCを務める吉田尚記さんと結さんのお二人に本ランキングをご覧いただき、今シーズンのアニメソングのヒットついて語って頂きました！

吉田尚記さん結さん

吉田アナ

2025年秋クールはやっぱり『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が強かったですね。エンディングテーマの BUMP OF CHICKEN「I」 が２位、オープニングテーマの ポルノグラフィティ「THE REVO」 が４位と、作品はもちろん、アーティストのファンの熱量がランキングにしっかり表れました。

結さん

そうですね。６位の『SPY×FAMILY』Season 3も スピッツ ですもんね。だからこそ、やっぱり Mega Shinnosuke「ごはん食べヨ」 の３位は目を引きます。YouTubeの再生回数もすごいですよね。話題になって、こうやって主題歌も注目されるっていう、すごく理想的な形だと思います。

吉田アナ

オープニングは話題になりましたし、『野原ひろし 昼メシの流儀』のヒットが、2025年秋クールの最大のポイントですよね。

結さん

上位にメジャーアーティストが並ぶ中で、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のオープニングテーマが５位、エンディングテーマが９位に入ってきています。この並びで見ると異色ですが、ゲームのツイステファンの熱量がかなり高いので、この順位は納得です。

吉田アナ

アニソンは今やスタジアムクラスのアーティストが、作品のことを理解して主題歌を制作するのが当たり前になっています。でも、昔のアニソンってもっと“空恐ろしいもの”だったと思うんですよ。言葉を選ばずに言うと、インパクト優先の“変なもの”が当たり前に出てくる。でも、型破りに音楽の楽しさを提案できるのがアニソンのいいところなんです。今回のMega Shinnosukeもそうですよね。「Weird（意味：怖い、変な、奇妙など）」っていう英語がありますけど、私はアニソンを「Stay weird」って思っていて、もっと“変な曲”がいっぱい出てほしいと思っています。

結さん

わかります。私もアニソンが好きになったきっかけは、きっとそういう気持ちだったと思います。

吉田アナ

でも最近は、お行儀よくなりかけていて“アニソンいい子ちゃん問題”が少し気になります。

結さん

私自身、友達とカラオケに行くと、学生時代はJ-POPや最新曲を歌い切って、その後アニソンのターンっていう区切りがあったように思います。でも今は、流行ってる曲やみんなが好きな曲を歌うと、それがアニソンも兼ねているから、いちいち分けなくていいんですよね。

吉田アナ

今回『キャッツ・アイ』のエンディングテーマ、Ado「CAT'S EYE」 が16位にランクインしましたね。私が思う、アニソンの歴史で最も重要な結節点の曲が「CAT'S EYE」なんです。

なぜかというと、それまでのアニソンは“オールドアニソン”で、例えば『マジンガーZ』みたいにキャラクター名が歌詞に入る曲が多かった。その時代に、アーティストソングとアニソンを同時に成立させたスタイルを初めて実現したのが、杏里の「CAT'S EYE」だと思います。

結さん

その曲をAdoがカバーしているというのも、なかなか感慨深いですね。なるほど…吉田さんならではの視点です。

吉田アナ

50 歳だからね。

結さん

先日は誕生日おめでとうございました！

（※2025年12月12日は吉田アナ50歳の誕生日でした。おめでとうございます！）

