（2月16・18日）「計量標準総合センター オープンデイ」計量標準がつなぐ産業応用 シリーズ第一弾

概要

株式会社AIST Solutions

産業技術総合研究所・計量標準総合センター（NMIJ）が20年以上にわたり開催してきた「NMIJ成果発表会」は、今年度から名称を改め、「計量標準総合センター オープンデイ」として2026年1月29日に開催いたしました。本イベントは、NMIJの1年間の研究成果を社会へ広く発信するとともに、産業界や研究機関との将来的な連携につながる計測技術を共有することを目的としています。トピックス講演、ラボ見学に加え、サテライトイベントを併催し、計量標準・計測技術をより身近に感じていただける機会となります。





当日現地へお越しいただけなかった皆様を対象に、シリーズ第一弾として、物理計測標準研究部門が取り組む最先端の計測技術を、4つのトピックに分けて再配信でお届けします。本シリーズでは量子暗号通信や光量子コンピューターの実用化に不可欠な“光子のものさし”、基準源脱着型デジタル・マルチメータによるシームレスな電気標準・計量トレーサビリティ、マイクロ波・ミリ波を用いた微量水分の非破壊計測技術、高スイッチング周波数で動作するパワーデバイスの高周波特性（Sパラメータ）を手軽に評価する手法など、量子技術・品質管理・農業・パワーエレクトロニクスにまたがる実践的な計測技術の最新動向をご紹介します。量子暗号通信・光量子コンピューターの研究開発に携わる方、最先端計測による品質管理・製品保証の高度化・簡略化を検討されている方、農産物の水分量計測や非破壊センシングに関心のある方、高周波数でスイッチングするパワーデバイスの開発・評価に携わる方にとって、自社の課題解決や新たなビジネス創出のヒントとなる内容です。現地参加とあわせて、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

＜こんな方におすすめ＞

・量子暗号通信・光量子コンピューターに携わる方

・最先端の量子技術の活用を考えている方

・品質管理や製品保証の方法を簡略化したい方

・農産物の水分量計測に興味のある方

・パワーデバイスの開発に携わる方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_20260216.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=webinars_20260216

日時：

2026年2月16日(月曜日)10時00分～11時30分

2026年2月18日(水曜日)15時30分～17時00分

※両日とも放送される内容は同じです。

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

開催形式：オンライン（視聴はブラウザから可能です。）

参加費：無料

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



EVENTS/WEBINARS

