最大20％軽量化なのに耐荷重33％UP！新型アルミフレームテーブル4種 新発売

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、新型アルミフレーム採用で、従来品に対して最大20％の軽量化と耐荷重33％UPを両立したテーブル「新型アルミフレームテーブル」4種を、2026年1月29日(木)より新発売いたしました。

本アイテムは、新型アルミフレームの採用により、従来品と比べて軽量性と耐荷重性を高めたテーブルシリーズです。フレーム構造を見直すことで、持ち運びやすさと使用時の安定感を両立しており、キャンプやピクニックな様々なアウトドアシーンで活躍します。

4種とも耐荷重は40kgと、食器や調理器具を並べても安心して使用できます。また、天板には、食卓を華やかに彩るテーブルクロス風デザインを採用し、キャンプの食事シーンをより楽しく演出します。

「2FD ダイニングテーブル 12060」は、幅120cmのゆとりあるサイズで、ファミリーキャンプやグループキャンプでも快適に使えるダイニングテーブルです。折りたたむと厚さ約7cmのスリムサイズになり、車載時や保管時にも省スペースで収納できます。

「2FD ダイニングテーブル 8060」は、幅80cm×奥行60cmの扱いやすいサイズ感で、ソロキャンプからデュオ、ファミリーキャンプのサブテーブルなど幅広いシーンで活躍するテーブルです。折りたたむと厚さ約7cmのスリムサイズになり、総重量は約3.2kgと軽量で、持ち運びもラクラクです。

「ソリッドテーブル 6040」は、幅60cm×奥行40cmのコンパクトなサイズ感で、継ぎ目のない1枚天板のため、お子様用やサイドテーブルとしても使いやすいテーブルです。総重量は約1.3kgと軽量で、収納時は厚さ約2.7cmとスリムに収まります。

これら3アイテムは、いずれも2段階の高さ調節に対応しており、使用シーンや使う人に合わせて高さを切り替えることができます。チェアと組み合わせたダイニングスタイルだけでなく、低めに設定することでロースタイルのくつろぎシーンにも対応します。

また、「ソリッドローテーブル 6040」は、「ソリッドテーブル 6040」と同じサイズの1枚天板仕様で、高さが25cmのローテーブルです。ローチェアやレジャーシートとも相性が良く、ピクニックやキャンプなどの屋外はもちろん、屋内でも気軽に使えます。重さは約1.0kgと非常に軽量で、収納時は厚さ約2.2cmのスリムサイズになり、持ち運びや保管もラクラクです。

新型アルミフレームの採用により、従来品より軽さと強さが進化したテーブル「新型アルミフレームテーブル」4種 を、様々なアウトドアシーンにてぜひご活用ください。

・製品概要

新型のアルミフレームの採用により、従来品よりも軽量性と耐荷重性を高め、持ち運びやすさと安定感を両立したテーブル。天板には、食卓を華やかに彩るテーブルクロス風デザインを採用し、キャンプの食事シーンをより楽しく演出する。4種とも耐荷重は40kgと、食器や調理器具を並べても安心して使用可能。

「2FD ダイニングテーブル 12060」は、幅120cmのゆとりあるサイズで、ファミリーキャンプやグループキャンプでも快適に使えるダイニングテーブル。

★総重量：約4.0kg ★収納サイズ：厚さ約7cm ★高さ2段階調節

「2FD ダイニングテーブル 8060」は、幅80cm×奥行60cmの扱いやすいサイズ感で、ソロキャンプからデュオ、ファミリーキャンプのサブテーブルなど幅広いシーンで活躍するテーブル。

★総重量：約3.2kg ★収納サイズ：厚さ約7cm ★高さ2段階調節

「ソリッドテーブル 6040」は、幅60cm×奥行40cmのコンパクトなサイズ感で、継ぎ目のない1枚天板テーブル。お子様用やサイドテーブルとしても活躍。

★総重量：約1.3kg ★収納サイズ：厚さ約2.7cm ★高さ2段階調節

「ソリッドローテーブル 6040」は、60cm×奥行40cmサイズの1枚天板仕様で、高さが25cmのローテーブル。ローチェアやレジャーシートとも相性が良く、ピクニックやキャンプなどの屋外はもちろん、屋内でも気軽に使用可能。

★総重量：約1.0kg ★収納サイズ：厚さ約2.2cm

画像の商品は、「2FD ダイニングテーブル 12060」です。

「2FD ダイニングテーブル 12060」「2FD ダイニングテーブル 8060」「ソリッドテーブル 6040」は、2段階の高さ調節が可能。高さを切り替えることで、子どもから大人まで快適に使用でき、チェアを使ったダイニングスタイルからロースタイルでのくつろぎシーンまで、スタイルに合わせたキャンプが楽しめる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1033_1_de650a35d6c0858d29f95a780a94ed0e.jpg?v=202602021152 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1559

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

「新型アルミフレームテーブル」4種 は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

