【新商品】美濃和紙のやさしさを、暮らしの中へ。日本の紙文化を感じられる、海外の方にもおすすめの古川紙工の紙ものアイテム

古川紙工株式会社

紙文具メーカーの古川紙工株式会社（本社：岐阜県美濃市、代表取締役社長：古川慎人、以下 古川紙工）から、美濃和紙のやさしい風合いと、温かみのあるデザインを生かした紙ものシリーズが登場。

全国の雑貨店・書店、弊社直営店（紙遊）での販売は1月中旬頃より開始。

伝統を、今のかわいさで楽しむ。

古川紙工の箱入りおりがみは、現代の暮らしになじむ配色と、軽やかな柄表現にこだわったデザインが特長です。

どこか今っぽく、思わず手に取りたくなるかわいさで、折り紙として楽しむのはもちろん、箱のまま飾ったり、ちょっとした贈りものとしても活躍します。

紙ものを身近に楽しんできた古川紙工ならではの視点で、「使う」「飾る」「贈る」さまざまなシーンに寄り添うアイテムに仕上げました。

暮らしにとけこむ“和”のデザイン。

七宝・麻の葉・青海波・亀甲など、

日本で古くから親しまれてきた伝統文様を、美濃和紙のやさしい風合いに、金箔の上品なきらめきを組み合わせることで、華やかさと落ち着きを併せ持つデザインに仕上げています。

お祝い・お礼・感謝の気持ちなど、きちんと感が求められる贈答シーンにも安心して使える一枚として、幅広い場面でお使いいただけます。

〈アイテムラインアップ〉■箱入り美濃和紙おりがみ■美濃和紙のし袋■美濃和紙箔ぽち袋・のし袋

■箱入り美濃和紙おりがみ 1箱 6柄各4枚 計24枚入 660円(税込)

美濃和紙を使用した華やかな柄入りおりがみ。

箱に入っているためギフトや海外の方への旅行のお土産にもピッタリです！

■美濃和紙のし袋 2枚入 330円(税込)

上品な花柄と優しい色合いで、お祝い・お礼・気持ちを伝えるシーンにちょうどいい

華やかで温かみのあるアイテムです。嬉しい透け防止中紙付き！

■美濃和紙箔ぽち袋 3枚入 440円(税込)

金箔のきらめきと、美濃和紙のやさしい風合い。

透け防止中紙付きで、気持ちを包むのにちょうどいい一枚です。

■美濃和紙箔のし袋 2枚入 572円(税込)

七宝や青海波などの伝統文様を金箔で表現した、美濃和紙ののし袋。

透け防止中紙付きで、格調ある贈答シーンにも安心してお使いいただけます。

〈発売日・発売場所〉

2026年1月中旬頃より全国の雑貨店・書店等にて発売中。

※お取り扱い時期、商品ラインアップは店舗様によって異なります。

古川紙工オンラインショップでも発売中です。ぜひご覧ください。

（美濃和紙箔ぽち袋・のし袋につきましては、同仕様で「紙福のひととき 翠」として販売中です。※名称・パッケージが異なります）

〈古川紙工株式会社について〉

1300年以上続く『美濃和紙』の伝統を守りながら、時代のニーズに寄り添い、常に新しい商品を生み出しています。

現在はオリジナルデザイン・イラストの製品作成のほか、キャラクターとのコラボレーション商品も増えており、文具に限らずますます広がりをみせています。

〈会社概要〉

社名：古川紙工株式会社

本社所在地：〒501-3784 岐阜県美濃市御手洗23

代表取締役社長：古川慎人

設立：1919年11月

事業内容：紙製品の企画、デザイン、製造、販売

HP：https://www.furukawashiko.com/

X：https://x.com/furukawashiko(https://x.com/furukawashiko)

Instagram：https://www.instagram.com/furukawashiko/(https://www.instagram.com/furukawashiko/)

古川紙工オンラインショップ

HP：https://www.furukawashiko-online.shop/