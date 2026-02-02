弁護士法人レガシィによるレガシィマネジメントグループ参画に関するお知らせ

税理士法人レガシィ

レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ／株式会社レガシィ／行政書士法人レガシィ、代表：天野大輔、所在地：東京都中央区八重洲、以下「当グループ」）は、相続および事業承継領域における法務ニーズの高度化・多様化を受け、令和8年1月7日に設立された「弁護士法人レガシィ」が令和８年2月1日付で当グループに参画したことをお知らせいたします。

参画の背景について

当グループは、「人々の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにする」というミッションのもと、相続・資産税・事業承継を中心とした専門サービスを60年以上にわたり提供してまいりました。

相続・事業承継分野では、税務、法務、不動産、株式評価など複数の専門領域が複雑に関係するケースが多く、各分野の専門家が緊密に連携する体制の重要性が年々高まっています。

この度、法務分野の専門性を担う弁護士法人が当グループに参画することで、税理士・弁護士・その他専門家が一体となった、より強固な「総合ワンストップ体制」を構築いたしました。これにより、お客様の状況やご要望に応じた、より包括的かつ高品質な支援の提供が可能となります。

当グループは、「勘定」だけでなくお客様の「感情」をより重視する「勘定より感情」という理念のもと、財産の承継にとどまらず、その背景にあるお客様の想いやご家族の関係性にも真摯に向き合ってまいりました。今後も各領域の専門家が連携し、皆様の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにするべく、サービス体制のさらなる強化に取り組んでまいります。

弁護士法人レガシィ

・所在地：東京都中央区京橋1丁目1番1号 八重洲ダイビル3階

・代表弁護士：佐野雄一

・事業内容：相続・事業承継支援、不動産取引法務、会社法務（M&A）、その他民事全般

佐野雄一 プロフィール

＜経歴＞

2001年 慶応義塾大学法学部法律学科卒

2004年 司法試験合格

2005年 國學院大學法職講座にて講師（民法）

2007年 都内法律事務所にて勤務

2025年 レガシィ法律事務所開設

2026年 弁護士法人レガシィ開設

組織概要

・レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

・所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

・代表者：天野 大輔

・事業内容：相続・資産税務専門、事業承継支援、不動産・M&Aコンサルティング、デジタルサービス開発 ほか