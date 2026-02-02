【郡山市×市内企業7社】地域脱炭素の先進モデル「エネルギーの地産地消」を実現

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努、以下「弊社」）は、郡山市（市長：椎根 健雄）の協力のもと、7社の市内企業*1とともに、2026年1月29日（木）、同市から創出されたグリーン電力証書の交付式を実施しました。

本取り組みは、自治体と民間企業が一体となって地域内脱炭素を加速させる、国内でも先進的な官民連携モデルです。

出席した7社の市内企業は、弊社が発行する郡山市由来のグリーン電力証書を購入し、地域の廃棄物処理施設から生まれたクリーンな電力を地産地消することで、地域の脱炭素に貢献しました。証書交付式終了後、購入企業各社は郡山市主催による市長表敬訪問に臨み、椎根健雄市長に対し、本取り組みによるCO2削減効果や、今後の地域社会への貢献について説明しました。

*1：東部ガス株式会社（代表：穴水 一行）、河村電器産業株式会社（代表：水野 一隆）、陸奥テックコンサルタント株式会社（代表：伊藤 清郷）、株式会社渡清（代表：佐藤 広幸）、矢田工業株式会社（代表：成田 正樹）、王子建設株式会社（代表：石川 直哉）、日東紡績株式会社（代表：多田 弘行）

詳細はこちら >>> https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2026/02/post_996.html

実施の背景と概要

＜実施背景＞

今後、郡山市内において発行される約320万kWhのグリーン電力証書を、地域貢献および脱炭素経営に意欲的な市内企業7社が購入しました。これにより、企業は自社の事業活動で使用する電力を「実質再生可能エネルギー」とみなすことができ、郡山市で生み出された再生可能エネルギーの地産地消と、地域内経済循環の実現に寄与します。

＜本事業の概要＞

グリーン電力証書とは、再生可能エネルギーによって発電された電力が持つ「電力価値」と「環境価値」のうち、「環境価値」だけを抜き出し、証明書として売買取引できるようにしたものです。

本事業は、郡山市のごみ焼却施設（富久山クリーンセンター・河内クリーンセンター）で発電した電力に含まれる環境価値を、取引できるように証書化することで、脱炭素を促進します。グリーン電力証書を購入した企業にとっては、脱炭素のPRやイニシアチブへの報告に活用できるメリットがあります。地域で生み出した価値を地域内企業が購入することで、地産地消というかたちでの経済循環が生まれます。

交付式および市長表敬訪問の様子

富久山クリーンセンターで行われた交付式では、購入企業各社が証書の発行事業者である弊社からグリーン電力証書を受領し、地域一体となって環境負荷低減に取り組む姿勢を共有しました。また、参加企業とともにバイオマス発電設備を見学し、ごみの分別や再生可能エネルギーの仕組みを学びました。その後の市長表敬訪問において、地元で生まれた環境価値を、地元の企業が直接活用するという「再エネの地産地消」が具体化したことを報告し、官民が連携した地域脱炭素の第一歩をアピールしました。

【郡山市長 コメント】

富久山・河内クリーンセンターにおける、全国で初めて廃棄物処理施設の余剰電力を活用した『グリーン電力証書による環境価値の地産地消』の事業にご参画いただき、深く感謝申し上げます。

本事業はカーボンニュートラルの実現のみならず、企業の社会貢献や社員の皆様の環境意識向上を促す重要な取り組みです。

原発事故を経験した本県において、再生可能エネルギーの活用推進は極めて重要な使命です。この郡山モデルが全国へ波及することを期待し、市としても更なる普及に努めてまいります。

【購入企業 コメント】

東部ガス株式会社

弊社が都市ガスを供給する郡山市において、市民の皆さまの日常生活から生み出された環境価値を活用することで、地域の経済循環と脱炭素に貢献できることに喜びを感じております。

河村電器産業株式会社

弊社は脱炭素社会実現に向けた環境貢献活動に取り組んでいます。グリーン電力証書購入を経て、製造拠点や研究センターを構える郡山市の発展に寄与し、再生可能エネルギーへの理解をさらに深めていきたいと思います。

陸奥テックコンサルタント株式会社

地域に根差す企業として、郡山市のグリーン電力証書の購入は、地域社会への新たな貢献であるとともに、持続可能な未来への一助と考えております。本取り組みを通じて、再生可能エネルギーの普及や温暖化防止の輪が着実に広がることを切に願うものであります。

株式会社渡清

郡山市から生まれた再生可能エネルギーの地産地消に貢献できましたことを、大変光栄に存じます。今後は本取り組みを弊社の得意先および協力会社へ積極的に発信し、脱炭素社会への関心向上に努めてまいります。

矢田工業株式会社

郡山市とともに発展し続ける企業として、郡山市内のクリーンセンターで発電された再生可能エネルギーを活用することで、地域に根ざした環境貢献に取り組むとともに、CO2排出量の削減にも寄与してまいります。

王子建設株式会社

CSR活動の一環として、郡山市のクリーンセンター由来の再生可能エネルギーを活用し、建設現場での脱炭素と持続可能な地域社会の実現に取り組むことで、弊社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。

日東紡績株式会社

日東紡は、郡山市の電力証書を購入し、市の環境施策支援と自社の脱炭素の両立を推進します。

証書は技術開発中枢拠点「ニコラボ」のカーボンニュートラル化や、低炭素製品の展開に活用し、持続可能な社会の構築に貢献します。

郡山市長と参加企業代表者

＜証書交付式・表敬訪問実施概要＞

【証書交付式】

日時：2026年1月29日（木） 13:00～13:20

会場：富久山クリーンセンター

主催：八千代エンジニヤリング株式会社

出席者（参加企業 代表者）：八千代エンジニヤリング株式会社 北日本支店 小原執行役員支店長

：東部ガス株式会社 福島支社 門馬支社長

：河村電器産業株式会社 研究センター郡山共創ラボ 須佐技師長

：陸奥テックコンサルタント株式会社 青木取締役副社長

：株式会社渡清 佐藤代表取締役社長

：矢田工業株式会社 成田専務取締役

：王子建設株式会社 石川代表取締役

：日東紡績株式会社 富久山事業センター 五十嵐センター長

出席者（郡山市）：資源循環課 佐藤資源循環課長

【表敬訪問】

日時：2026年1月29日（木） 14:30～15:00

会場：郡山市役所

主催：郡山市

出席者（参加企業 代表者）：交付式の出席者と同じ

出席者（郡山市）：郡山市 椎根市長、大越環境部長、資源循環課 佐藤資源循環課長

グリーン電力証書に関するお問合せ

ビルやテナント、建設工事現場などの脱炭素を検討したい企業様は、下記までお気軽にお問合せください。

担当 ：サステナビリティサービス部 喜多川・久保田・中嶋

電話 ：03-5822-6835

メール：carbon-offset@yachiyo-eng.co.jp

※個人情報保護方針(https://www.yachiyo-eng.co.jp/privacy/)の取り扱いに同意の上送信してください