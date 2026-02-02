豪華賞品が当たる！プレミアムウォーターご契約者様限定！『あったらいいな。未来のウォーターサーバーコンテスト』
良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『あったらいいな。未来のウォーターサーバーコンテスト』を2026年2月2日（月）から開始いたします。
本コンテストでは、「こんなウォーターサーバーがあったらいいな。」と思うアイデアを募集いたします。入賞者には自動調理鍋や炊飯ジャー、スチームトースターや、空気清浄機等、人気の家電製品他、豪華賞品をプレゼントいたします。
■あったらいいな。未来のウォーターサーバーコンテストについて
＜応募期間＞
2026年2月2日（月）～2026年3月3日（火）
＜結果発表＞
2026年3月24日（火）
プレミアムウォーターの公式Webサイトで発表いたします。
※入賞された方には、メールでもお知らせいたします。
※賞品の発送は2026年3月下旬頃を予定しています。
＜応募資格＞
・プレミアムウォーターのご契約者様とそのご家族
▼カラーリング部門（こどもの部/おとなの部）
プレミアムウォーターの「famfit2」「スリムサーバー4」「AURA Water Server」の中からお好きなウォーターサーバーをチョイスし、お好きな色を塗って、応募フォームからアップロード又はご郵送にてご応募ください。
色付けの形式は、色鉛筆やクレヨン、デジタル、なんでも構いません。また、ウォーターサーバー以外の部分もご自由にお使いいただいて構いません。プレミアムウォーターのウォーターサーバーを、あなたが「欲しい！」と思う色に染めてください。
▼未来に欲しいウォーターサーバー部門
未来のウォーターサーバーはどんなふうになっている？こんな機能があるウォーターサーバーが欲しい！等、あなたの理想のウォーターサーバーをお聞かせください。
デザインや機能等、どんなアイデアでも構いません。また、応募用紙にイラストを描く、写真を貼る等、形式も問いません。あなたが“未来に欲しい”と思うウォーターサーバーをぜひご応募ください。
＜応募方法＞
１.応募用紙をダウンロード又は印刷する
２.完成した応募作品を応募フォームへアップロード又は郵送する
※郵送される場合の送付先他、注意事項はキャンペーン特設サイトまたは、応募受付ページをご覧ください。
＜あったらいいな。未来のウォーターサーバーコンテスト特設サイト＞
https://premium-water.net/pw/cp/miraino_waterserver
■プレゼント内容
▼カラーリング部門（こどもの部）
最優秀賞：1名様 優秀賞：1名様 入選：3名様
ティファール 象印マホービン KINTO
クックフォーミー エクスプレス IH炊飯ジャー デイオフタンブラー 500ml
（210レシピ内蔵） STAN.NW-SA10 （オレンジ又はグリーン）
（ホワイト） ※色は選べません
受賞者：5名様
世界でたった１つ！
応募作品で作ったオリジナルアクリルキーホルダー
※「こどもの部」賞品のアクリルキーホルダーはウォーターサーバー部分となります。
▼カラーリング部門（おとなの部）
最優秀賞：1名様 優秀賞：1名様 入選：4名様
Panasonic プリンセス BRUNO
オートクッカービストロ Separate Pot Pure スチーム＆ベイク トースター
NF-AC1000 (グレージュ)
▼未来に欲しいウォーターサーバー部門
未来大賞：2名様 最優秀賞：1名様
SHARP ヘルシオ ホットクック SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ
KN-HW16G-W AX-XJ1-W（ホワイト）
優秀賞：4名様 入賞：2名様
BALMUDA スチームトースター SHARP
BALMUDA The Toaster（ホワイト） 空気清浄機 FU-S50
■プレミアムウォーターについて
プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。
重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。
プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても
ご利用いただけます。
ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。
詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。
プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net
プレミアムウォーター公式X（旧Twitter） ：https://x.com/premium_water
プレミアムウォーター公式Facebook ：https://www.facebook.com/premiumwater.net
プレミアムウォーター公式Instagram ：https://www.instagram.com/premium_water
プレミアムウォーター公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@premium_water_official