映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン開催！ カラオケで関連楽曲を歌って、キャストサイン入りポスターをGETしよう！

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念して、キャストサイン入りポスターなどが当たる「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日2月2日（月）から開催します。また、キャンペーン期間中には、映画主題歌「燦然」も映画の映像付きで歌えるカラオケとして配信予定です。

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた大人気漫画「銀魂」（空知英秋／集英社 ジャンプコミックス刊）。2006年にテレビアニメ化され、さらに劇場版アニメとして3作品が公開されるなど、根強い人気を博している本作。第4作目となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は2月13日（金）公開予定。原作史上最も熱い名エピソードの一つ「吉原炎上篇」に、原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わった完全新作アニメ映画です。原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として制作に参画しており、ファンの期待も高まっています。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲（アニメ・映画『銀魂』関連曲）を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員に映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像（全4種ランダム）をプレゼント！さらに、Wチャンスとして、抽選で映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャストサイン入りポスターを3名様に、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスターを10名様にプレゼントします。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝＝ 映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 × JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝＝

◆実施期間：2026年2月2日（月）11:00 ～ 2026年4月5日（日）23:59

◆参加方法：

・対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

・応募方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。また、同時にWチャンスの応募フォームが表示されますので必要事項をご記入してご応募いただけます。

※1曲につき1日1回応募できます。Wチャンスへの応募は、お一人様につき1回のみ有効とさせて頂きます。

【課題曲】

アニメ・映画『銀魂』関連楽曲

※詳細はWEBでご確認下さい。

※《アニメカラオケ》、《本人映像》版も対象となります。

◆プレゼント：

《参加賞》

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像(全4種ランダム)…参加者にもれなく

《Wチャンス》

[A賞] 映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャストサイン入りポスター…3名様

■キャスト：坂田銀時役・杉田智和さん 志村新八役・阪口大助さん 神楽役・釘宮理恵さん

[B賞] 映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスター…10名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1445/

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp

▽『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/