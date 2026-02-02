【SBIいきいき少短】死亡保険・医療保険・介護保険の資料請求で「米沢牛」が抽選で当たるキャンペーンを実施～WEB申込で「お米（山形産雪若丸）」をプレゼント～

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIいきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：採田 祐治、以下「当社」）は、死亡保険、医療保険、介護保険の資料請求をされた方、およびWEB申込にて新規ご契約いただいた方、それぞれを対象としたプレゼントキャンペーンを実施しています。

■キャンペーン概要

［対象期間］2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）

［キャンペーンページURL］https://www.i-sedai.com/campaign/

※キャンペーン詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

１.資料請求キャンペーン

［対象者］対象期間中に当社保険商品の資料をご請求いただいた方

［賞品］米沢牛

［当選者数］抽選で50名様

※当選の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※複数回資料請求いただいた場合は、1回のみキャンペーンの対象となります。

２.WEB申込限定キャンペーン

［対象者］対象期間中に当社保険商品のWEB申し込みをしていただき、かつ、ご成約されたすべての方

［賞品］お米「山形産雪若丸」（150ｇ）

※ご契約成立後、1～2か月程度でお送りいたします。

【会社概要】

会社名 ：SBIいきいき少額短期保険株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1

設立年月日：2007年7月3日

資本金 ：2億8,600万円

事業内容 ：少額短期保険業［関東財務局長（少額短期保険）第8号］

会社紹介 ：当社は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」というお客さまの声に応える保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険、介護保険はシニア層を中心に支持され、いきいきとした毎日を送れるよう保険商品を通じて安心とやすらぎを提供し、お客さま一人ひとりのより良い人生を応援します。

URL ：https://www.i-sedai.com