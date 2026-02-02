「大ピンチずかん」シリーズの鈴木のりたけ最新作はシール絵本！ 『新装版 うちゅうずし』発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、シール絵本『新装版 うちゅうずし』（作・絵：鈴木のりたけ）を2026年4月22日（水）に発売することを決定いたしました。
▼紹介動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=p247UHAkha4
■193枚のシールで、オリジナルすしをつくろう！
人気絵本作家・鈴木のりたけさんの最新作は、読者が参加して完成させるシール絵本！
絵本に綴じ込まれたすしネタやシャリのシールを組み合わせて、オリジナルすしをつくり、「うちゅういち」のすし職人を目指します。
きみの想像力を駆使してネタを組み合わせれば、思いもよらぬおすしができあがるかも――？
■読んでも楽しい、うちゅうずしのお品書き
おいしそうなネタから楽しいネタまで、「うちゅうずし」の世界は広い！ 「もーにんぐ」に「まずろ」、「ぴかんぽ」――どんなおすしかな？ 絵本に添えられた楽しい一言メモにもご注目！
■持ち運びにも便利なシール絵本
絵本にシールが綴じられているから、持ち運びにも便利！
お出かけの移動中や、待ち時間にも楽しめます。
自由な発想で創造力を発揮して、親子やお友だちと一緒におすしを作るわくわくが止まらない！
■フジテレビ「ボクらの時代」に鈴木のりたけ氏出演決定！ 2026年2月8日（日）午前7:00～ ※一部地域を除く
柴田ケイコ氏、鈴木のりたけ氏、ヨシタケシンスケ氏の絵本作家がそろっての鼎談は初めて！
どんなお話が展開されるのか、お楽しみに。
※都合により放送日時が変更になる可能性があります。
左）ヨシタケシンスケ氏、中）柴田ケイコ氏、右）鈴木のりたけ氏
■著者プロフィール
鈴木のりたけ（すずき のりたけ）
1975年、静岡県浜松市生まれ。
グラフィックデザイナーを経て、絵本作家となる。
『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞。『しごとば 東京スカイツリー』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞など、『大ピンチずかん』（小学館）で第13回リブロ絵本大賞、第15回MOE絵本屋さん大賞2022第1位など、受賞多数。そのほかの主な著作に「しごとば」シリーズ（ブロンズ新社）、『ぼくのおふろ』（PHP研究所）、『かわ』（幻冬舎）、『とんでもない』『なんでもない』（アリス館）、『たれてる』『きれてる』（ポプラ社）など。
Instagram：@noritake.suzuki(https://www.instagram.com/noritake.suzuki/?hl=ja)
■書誌情報
書名：新装版 うちゅうずし
作・絵：鈴木のりたけ
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
発売日：2026年4月22日（水）
仕様：180mm×180mm／28ページ
ISBN：978-4-04-952095-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322511000909.html)