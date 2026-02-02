「大ピンチずかん」シリーズの鈴木のりたけ最新作はシール絵本！ 『新装版　うちゅうずし』発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、シール絵本『新装版 うちゅうずし』（作・絵：鈴木のりたけ）を2026年4月22日（水）に発売することを決定いたしました。

▼紹介動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=p247UHAkha4

■193枚のシールで、オリジナルすしをつくろう！

人気絵本作家・鈴木のりたけさんの最新作は、読者が参加して完成させるシール絵本！

絵本に綴じ込まれたすしネタやシャリのシールを組み合わせて、オリジナルすしをつくり、「うちゅういち」のすし職人を目指します。

きみの想像力を駆使してネタを組み合わせれば、思いもよらぬおすしができあがるかも――？

■読んでも楽しい、うちゅうずしのお品書き

おいしそうなネタから楽しいネタまで、「うちゅうずし」の世界は広い！ 「もーにんぐ」に「まずろ」、「ぴかんぽ」――どんなおすしかな？ 絵本に添えられた楽しい一言メモにもご注目！

■持ち運びにも便利なシール絵本

絵本にシールが綴じられているから、持ち運びにも便利！

お出かけの移動中や、待ち時間にも楽しめます。

自由な発想で創造力を発揮して、親子やお友だちと一緒におすしを作るわくわくが止まらない！

■フジテレビ「ボクらの時代」に鈴木のりたけ氏出演決定！ 2026年2月8日（日）午前7:00～ ※一部地域を除く

柴田ケイコ氏、鈴木のりたけ氏、ヨシタケシンスケ氏の絵本作家がそろっての鼎談は初めて！

どんなお話が展開されるのか、お楽しみに。

※都合により放送日時が変更になる可能性があります。

■著者プロフィール

左）ヨシタケシンスケ氏、中）柴田ケイコ氏、右）鈴木のりたけ氏

鈴木のりたけ（すずき のりたけ）

1975年、静岡県浜松市生まれ。

グラフィックデザイナーを経て、絵本作家となる。

『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞。『しごとば 東京スカイツリー』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞など、『大ピンチずかん』（小学館）で第13回リブロ絵本大賞、第15回MOE絵本屋さん大賞2022第1位など、受賞多数。そのほかの主な著作に「しごとば」シリーズ（ブロンズ新社）、『ぼくのおふろ』（PHP研究所）、『かわ』（幻冬舎）、『とんでもない』『なんでもない』（アリス館）、『たれてる』『きれてる』（ポプラ社）など。

Instagram：@noritake.suzuki(https://www.instagram.com/noritake.suzuki/?hl=ja)

■書誌情報

書名：新装版 うちゅうずし

作・絵：鈴木のりたけ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年4月22日（水）

仕様：180mm×180mm／28ページ

ISBN：978-4-04-952095-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322511000909.html)