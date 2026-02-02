山田コンサル、マナス社を子会社化し、日系企業のインド事業支援体制を強化

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）は、株式会社マナスコーポレートパートナーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田知也、以下マナス社）を子会社化し、インドにおけるM&Aアドバイザリー体制を強化します。経済成長や市場規模の拡大が続くインドは、日系企業の事業強化やM&Aニーズは今後一層拡大すると見込まれ、当社の海外事業にとっても米国と並ぶ重点市場であります。今回の子会社化は、こうしたニーズに対して安定的かつ高品質な支援体制を確立することを目的としています。

マナス社は日本とインドのクロスボーダーM&Aに特化しており、日系企業を主要顧客とするM&Aアドバイザリーに強みを持ち、インドにおける豊富なネットワークと現地事情に精通した知見に基づく実務経験を有しています。代表の岡田氏は2003年よりM&Aアドバイザリー事業に従事し、15年以上にわたり、日本企業によるインド企業買収案件等に携わってきました。当社はマナス社の有する専門性と当社グループのグローバルネットワーク・実行力を融合し、日系企業のインド事業強化に資する環境づくりと投資後の実行支援を含む一貫したサービスの提供を目指します。

今後は、両社の経営資源や知見を共有し、より一層、顧客企業の課題解決、成長・発展に寄与できるよう努めてまいります。本年4月にはインドでのM&Aをテーマとしたセミナーを開催する予定です。

＜マナス社 代表 岡田知也コメント＞

「インドは市場規模と成長余地が大きく、文化やビジネス慣習を踏まえたきめ細かな支援が成功の鍵になります。これまで私が現地で培ってきたネットワークと実務経験を、山田コンサルティンググループの幅広いリソースと結び付けることで、日系企業がインドで安心して長期的に事業を展開できる体制をサポートしていきたいと考えています。」

＜当社 海外担当執行役員 船山竜典コメント＞

「当社は日本企業の海外展開を総合的に支援してきました。マナス社の知見を共有し、岡田氏と想いを共にし、顧客のインドでの成長課題の解決に向けて戦略立案からその実行まで一貫して支援し、現地での事業強化に資する実効的なソリューションを提供していきます。ともに歩む顧客企業の成長を通じて、私たち自身も専門性と組織力を高め、長期的な価値創造に貢献してまいります。」

山田コンサルティンググループについて

日本で25年以上にわたり経営コンサルティングサービスを提供する山田コンサルティンググループ（https://www.yamada-cg.co.jp）は、総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外ではインドを含む13拠点に展開しています。本社と各拠点の社員が成長戦略、クロスボーダーM&A、再生・撤退、資産運用などのサービスを通じて顧客を支援しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた幅広い支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と拠点ネットワークを活用し、顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。

マナス社について

マナスコーポレートパートナーズ（https://www.manascp.com/）は、日本とインドのクロスボーダーM&Aに特化した独立系アドバイザリー会社です。インド進出や現地企業との提携を検討する日本企業向けに、インド市場の専門知識とネットワークを活かして、インド企業の買収・出資、合弁会社設立等に際してのフィナンシャル・アドバイザリー・サービスや、インド企業との協業関係の見直し、資本に関する協議に関するコンサルティングサービスを提供しています。