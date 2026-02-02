動画配信プラットフォームULIZA、SNSへ直接動画共有できる新機能をリリース

写真拡大 (全2枚)

株式会社PLAY




法人向け動画配信プラットフォーム「ULIZA（ウリザ）」を提供している株式会社PLAY（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒田和道）は、ULIZAで管理している動画コンテンツを各種SNSへ直接共有できる新機能をリリースしたことをお知らせします。


本機能により、SNSへの動画アップロードや投稿作業をULIZA上で完結でき、運用にかかる手間を大幅に軽減できます。


※本機能はオプション機能になります。具体的な料金などに関してはお問い合わせください。


　


対応SNS


■ YouTube


■ X


■ TikTok


※ 今後、その他のSNS（Facebook、Instagram）にも順次対応予定です。


　


　


本件および動画配信に関するご質問・ご相談はこちら(https://www.uliza.jp/contact)からお受けしています。


　


　


　


ULIZAについて（https://www.uliza.jp/(https://www.uliza.jp/)）


「ULIZA（ウリザ）」は、日本国内で開発されたSaaS型の動画配信システムです。テレビ局や大手メディアを始め、学習資格系講座、セミナー、IR、プロモーション、社内情報共有、音楽ライブ、トークイベントなど、さまざまな用途で動画配信の導入や効率的な動画活用を検討する企業の皆さまを支援しています。




─ULIZAの特徴─


1）シンプルで高機能


2）業種を選ばずどのような動画配信にも対応可能


3）安心安全な動画配信を安価に実現可能




＜会社概要＞


会社名：株式会社PLAY


代表取締役社長：黒田 和道


事業内容：動画ソリューション事業


設立：2010 年3 月16 日


所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ


URL：https://play.jp/




■本プレスリリースに関するお問い合わせ先


TEL　 ： 03-5784-8064


FAX　 ： 03-5784-8071


E-mail：info@uliza.jp