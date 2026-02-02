SHIRORUが@cosme TOKYOにて2月11日からポップアップを期間限定で開催！大人気「クリスタルホイップ」に加え、ブランド初のベースメイクシリーズも先行発売

写真拡大 (全10枚)

SHIRORU株式会社

SHIRORU株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年2月11日（水）～2026年2月17日（火）の期間限定で、＠cosme TOKYO（アットコスメトーキョー）2階ポップアップスペースにて、ポップアップイベントを開催いたします。




ブランドが目指す「雪のような透明感」を体感できる世界観に注目


SHIRORUがスキンケアとして目指す肌として掲げる「雪のような透明感」を体現した空間を体験いただけます。


クリスタルホイップはブランドを代表する濃密炭酸泡洗顔。前回の同会場ポップアップでは初日から売り切れとなった大人気商品です。今年1月にリニューアルし、パワーアップした泡でさらにファン急増中の3年連続 洗顔料国内売上No.1*¹のクリスタルホイップ。会場ではクリスタルホイップに加え男性からも支持の高いクリスタルホイップ ブラック、敏感肌向けのクリスタルホイップ マイルドも販売いたします。



クリスタルホイップ〈洗顔料〉120g 3,960円

クリスタルホイップブラック〈洗顔料〉120g 3,960円

クリスタルホイップマイルド〈洗顔料〉120g 3,960円


Point1 待望のベースメイクシリーズを先行発売！



そんなスキンケアブランドから満を持して登場した2月22日発売の新作ベースメイクシリーズをいち早く先行発売。



「素肌よりも美しい素肌感*²」をコンセプトに、スキンケアとベースメイクの間のような存在を目指したセラムイン処方です。



さらに、同シリーズをポップアップの店頭でお試しいただいた方には、化粧下地のお試しサイズを贈呈いたします*³。








【ベースメイクシリーズ ラインナップ】



ブライトニング イン デイ〈メイクアップベース〉［医薬部外品］SPF30・PA+++・全1色・30g 3,630円

ブライトベールクッション〈ファンデーション〉全2色・13g セット価格：3,960円／パフ（1個）： 770円

ブライトコンシーラーパレット〈コンシーラー〉全1種・3,300円

ルースパウダー〈ルースパウダー〉全2色・8g 3,630円

Point2 予約特典としてミニ洗顔をプレゼント


今回のポップアップでは、混雑緩和のため、11時から15時までの時間帯で予約制を導入いたします。


ご来場予約をしていただいた方には、もれなくクリスタルホイップ ミニをプレゼント。


3年連続 洗顔料国内売上No.1*¹を誇る濃密炭酸泡洗顔を、ぜひお試しください。








Point3 人気アイテムがもれなくもらえるカプセルトイが登場


ポップアップ会場で5000円以上（税込）お買い物をしてくださった方は、特設のカプセルトイを1回ご体験いただけます。


ブランドのヒーロー商品「クリスタルホイップ」をはじめ、人気アイテムのお試しサイズをご用意いたしました*²。



【カプセルトイ 景品ラインナップ】


・クリスタルホイップ（洗顔料・ミニサイズ）
・クリスタルエッセンスウォーター（化粧水・ミニサイズ）
・ぷるるんフェイスマスク（1枚）
・ブーストリペアセラム（パウチ）




*¹TPCマーケティングリサーチ（株）調べ　2025年5月調査（2022/5～2025/4）


*²メイク効果による
*³数量限定・なくなり次第終了



【ご来場に関して】

本ポップアップストアへの入場は、事前予約制（全日 15:00-21:00は予約なしで入場可）となります。詳細は、 SHIRORUポップアップストア予約専用URLをご確認ください。
URL：https://coubic.com/shiroru　




イベント開催概要



・開催期間　　　2026年2月11日（水）～2月17日（火）


・営業時間　　　平日・土日祝　11:00～21:00


　　　　　　　　※営業時間は状況に応じて順次変更する場合がございます。


・開催場所　　　@cosme TOKYO 2階ポップアップスペース　


　　　　　　　　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1丁目14-27


　　　　　　　　https://www.cosme.net/store/flagship/tokyo/


・来場予約　　　https://coubic.com/shiroru