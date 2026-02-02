【b.box 新作】『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念限定デザインのシッピーカップが登場！

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」は、『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した限定デザインのシッピーカップを、2月4日（水）に発売します。

『くまのプーさん』は、原作デビューから100年にわたり、世代を超えて世界中で愛され続けてきた物語です。

本商品では、物語を象徴するキャラクター「プー」をはじめ、「ティガー」や「イーヨー」が描かれた、デビュー100周年ならではの特別なデザインを採用しました。

ふんわりとやさしいタッチで表現されたキャラクターたちが、記念モデルならではの温かく穏やかな世界観を演出します。

コレクションページ：https://bboxforkids.jp/collections/sippycup-wtp100

■商品詳細

●ディズニーシッピーカップ - 「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念モデル

本商品は、『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した、特別な限定デザインです。

物語を象徴するキャラクター「プー」をはじめ、「ティガー」や「イーヨー」をあしらい、やさしく穏やかな世界観を表現しました。

ふんわりとしたタッチで描かれたキャラクターと、淡く落ち着いたカラートーンが調和し、デビュー100周年という節目にふさわしい、温かみのあるデザインに仕上げています。

毎日の食事やお出かけの時間に自然と溶け込み、使うたびに物語の世界を感じられる、記念性と実用性を兼ね備えた一品です。

●商品概要WTP100 PoohWTP100 TiggerWTP100 Eeyore

・商品名：ディズニーシッピーカップ - 「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念モデル

・カラー名：WTP100 Pooh／WTP100 Tigger／WTP100 Eeyore

・価格：\2,640（税込）

・発売日：2月4日（水）

・対象年齢：6ヶ月～

・容量：240ml

・素材：ポリプロピレン/シリコーン/スチールボール

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・全体サイズ：H15cm×W12cm×D7.5cm

・重量：105g

・耐熱温度：120℃（※電子レンジは使用できません。）

・食洗機対応（熱源から離してお使いください。）

・公式ストアコレクションページURL：https://bboxforkids.jp/collections/sippycup-wtp100

■b.boxのシッピーカップの特長

“飲みやすさ”と“安心感”を両立した、b.box定番のシッピーカップ

b.boxのシッピーカップは、赤ちゃんが「自分で飲む」楽しさを自然に身につけられるよう設計された、ブランドを代表する定番アイテムです。

「漏れにくい・こぼれにくい」構造で、ストローマグデビュー期の赤ちゃんから高い支持を集めています。

最大の特長は、カップの角度を気にせず飲みやすいおもり付きストロー。ストローが液体と一緒に動くため、カップを傾けた状態でも、最後までスムーズに水分補給ができます。

また、内側にスリットが入った独自設計のストロー飲み口には、逆流を防ぐ弁を搭載。飲み物の漏れや飲みかすの逆流を防止します（※使用状況、誤使用、経年変化を除く）。

軽量で、赤ちゃんの手にフィットしやすいサイドハンドル付きの本体は、哺乳瓶からのステップアップや、離乳食と同時期のストローデビューにも最適。

すべてのパーツは分解可能で食洗機にも対応しており、毎日使うものだからこそ、清潔を保ちやすい設計です。

お出かけやお風呂上がりなど、日常のさまざまなシーンで活躍しながら、赤ちゃんの「じぶんでできた！」という小さな自立の一歩をそっと後押し。同時に、パパ・ママの負担も軽くしてくれる、頼れるストローマグです。

■b.boxについて

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。

b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260202(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260202)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260202&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260202&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)