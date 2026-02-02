衆議院選挙に行ってお得にお風呂に入ろう！！はなの湯・ほたるの湯・つばきの湯『センキョ割』キャンペーン実施！！
『センキョ割』衆議院議員総選挙に投票してお得にお風呂に入ろう！（朝陽物産株式会社）
このたび、朝陽物産株式会社（代表：太田惠三）は、「壬生温泉 はなの湯」（京都府京都市中京区）・「守山天然温泉 ほたるの湯」（滋賀県守山市吉身）・「水口温泉 つばきの湯」（滋賀県甲賀市水口町）にて、『センキョ割』衆議院議員総選挙に投票してお得にお風呂に入ろう！を実施。 投票済証、投票会場の自撮り写真をご提示して頂いたお客様は入館料600円でご利用頂けます。※期間中何度でも可。拾い画不可。
令和6年10月に行われた第50回衆議院議員総選挙の投票率は53.85％、令和4年7月に行われた第26回参議院議員通常選挙の投票率は52.05％でした。かつては70％を超えていた投票率は年々低下しています。
『センキョ割』でお得に施設を利用できることで、選挙や政治に関心を持ち、投票に行く人が増えてくれればとの思いです。ぜひご取材ください。
「センキョ割」概要
■条件：投票済証 もしくは 衆議院議員総選挙投票会場の自撮り写真で入館料600円
提示一つに対して1名まで
■期間：2026年2月7日（土）～2026年2月9日（月）
■店舗：
壬生温泉 はなの湯（京都府京都市中京区壬生松原町15-3）
営業時間 10時～25時 TEL075-813-2611
ホームページ https://hanano-yu.jp
Instagram @hananoyu26
京都壬生にある天然温泉 壬生温泉『はなの湯』
≪壬生温泉 はなの湯≫
露天風呂の岩風呂とつぼ湯で使用している温泉は、滋賀県守山市に源泉を持つ守山天然温泉ほたるの湯で汲み上げた天然温泉です。温泉は比良山系・鈴鹿山系・古琵琶湖層を通り地下1,300メートルから湧き出る良質な美人の湯となっております。天然温泉でゆったり、ほっこり過ごせます。
[露天風呂]天然温泉【岩風呂】
[露天風呂]天然温泉【つぼ湯】
[内風呂]タワーサウナ
[内風呂]蒸気塩サウナ
[内風呂]備長炭水風呂
[内風呂]ジェットバス
[内風呂]バイブラバス
[内風呂]電気風呂
守山天然温泉 ほたるの湯（滋賀県守山市吉身4丁目5-20）
営業時間 10時～24時 TEL077-514-0591
ホームページ https://hotarunoyu.jp/
Instagram @hotarunoyu_official
滋賀県守山市にある本格日帰り温泉 守山天然温泉『ほたるの湯』
≪守山天然温泉 ほたるの湯≫
守山天然温泉ほたるの湯は本格的な日帰り温泉です。温泉は、比良山系・鈴鹿山系・古琵琶湖層を通り地下1,300メートルから湧き出るぬるぬる感、しっとり感のある良質な美人の湯となっております。また、漫画コーナーにはコミック6,000冊完備しており、広いスペースで本を読みながらゆっくり過ごせます。2025年リニューアルオープンを実施、サウナコーナーがパワーアップしました。
男性露天風呂に新登場！セルフロウリュ＆薪暖炉
[露天風呂]露天風呂
[露天風呂]SIXPACK ELECTRIC JET BATH
[露天風呂]寝転び湯
[露天風呂]外気浴スペース
[露天風呂]蒸気塩サウナ
[内風呂]高濃度人工炭酸泉
[内風呂]水風呂
[内風呂]ロウリュサウナ
水口温泉 つばきの湯（滋賀県甲賀市水口町水口5572）
営業時間 10時～23時 TEL0748-65-1126
URL https://tsubakinoyu.jp
Instagram @tubakinoyu
滋賀県甲賀市にある水口温泉『つばきの湯』
≪水口温泉 つばきの湯≫
露天風呂には有名処の温泉が手３軽に楽しめる設備を導入！『全国湯めぐり温泉』を月替わりでお楽しみいただけます。
その他にも体にやさしい「テレビ付きナノバブル体温ぶろ」、オートロウリュサウナ、お肌にやさしい「ナノミストサウナ」等、多様のお風呂をご用意致しております。
[露天風呂]全国湯めぐり温泉
[露天風呂]テレビ付きナノバブル体
[露天風呂]ナノミストサウナ
[露天風呂]信楽の壺・くりぬき湯
[内風呂]オートロウリュサウナ
[内風呂]ジェットバス
[内風呂]冷水風呂
[内風呂]電気風呂
■注意事項
■本キャンペーンのお問い合わせ先
・壬生温泉 はなの湯（担当：下島） 京都府京都市中京区壬生松原町15-3
TEL：075-813-2611 Email：hanano-yu@choo.co.jp
・守山天然温泉 ほたるの湯（担当：江城） 滋賀県守山市吉身4丁目5-20
TEL：077-514-0591 Email：hotaru@choo.co.jp
・水口温泉 つばきの湯（担当：御池） 滋賀県甲賀市水口町水口5572
TEL：0748-65-1126 Email：tsubaki@choo.co.jp
■センキョ割公式サイト
URL https://stores.senkyowari.com/
■経営理念
笑顔で地域と人を笑顔にする～Smiles made with Smiles～
地域に貢献する企業を目指して
点から線へ。
そして面へ。
総合サービス業への発展で、
複合型ビジネスとして地域の発展に
大きく貢献してまいります。
朝陽物産は創業以来、総合サービス業として展開してまいりました。
日々変化する顧客のニーズを分析し、「地域に根差した満足の創造」こそが私たちが軸足を置くものです。
いつ来ても楽しい空間、毎日食べてもおいしいという食。それこそが日々の幸せの原点であり、そういう喜びを提供することが私たちの使命と考えています。
人と人との活気あふれる触れ合いこそがサービスの基本、 というのが私たちの基本スタンスです。笑顔が安心をもたらし、磨き抜かれた技が楽しさ・おいしさのベースとなります。
その先にこそ、企業の未来があると考えています。
■会社概要
企業名：朝陽物産株式会社
住所：〒604-8006 京都市中京区下丸屋町404タケウチビル3階
代表者名：太田惠三
事業内容：総合サービス業
URL https://www.choo.co.jp/corporate/index.html