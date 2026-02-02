フランス発ヨガマットブランド「HERCULE STUDIO」日本本格上陸｜2月2日(月)10時より、NEPHオンラインストアで販売スタート

株式会社シラック・ジャパンフランス「HERCULE STUDIO」のARCHY FITNESS MAT

HERCULE STUDIOは、2人の元アスリートによって誕生したフランス発のウェルネスブランドです。「Beauty for good（美は善をなす）」を掲げ、機能性とデザイン性を両立したプロダクトを通じて、ウェルネスとインテリアの境界を溶かす新しいライフスタイルを提案します。

プロのインストラクターも認めるグリップ力とクッション性、そしてリビングに敷いたままでも美しいデザインで、日々のヨガやストレッチを特別な習慣へと導きます。

フランス「HERCULE STUDIO」のMAR YOGA MAT

販売概要

販売開始日時：2026年2月2日（月）10:00～

販売チャネル：NEPH公式オンラインストア

https://neph-jp.com/collections/hercule-studio

取扱アイテム

ARCHY FITNESS MAT（アーチー フィットネスマット）

MAR YOGA MAT（マーレ ヨガマット）

GALE COMFORT MAT（ガレ コンフォートマット／ミニマット）

SOCA CARRYING STRAP（ソカ キャリングストラップ）

販売元：NEPH(https://neph-jp.com/)（株式会社シラック・ジャパン ダイレクトコンシューマー部）

ARCHY FITNESS MATMAR YOGA MATGALE COMFORT MATSOCA CARRYING STRAP

ブランド背景と日本展開の経緯

HERCULE STUDIOは、2023年にフランス・ニースで2人の元アスリートによって立ち上げられたウェルネスブランドです。大量生産・大量消費のあり方に疑問を持ち、「地球環境と人々の健康のどちらも大切にするモノづくり」を目指して誕生しました。見た目の美しさだけでなく、素材選びや製造プロセス、使い心地まで一貫してこだわり、本質的な美しさを持つプロダクトを追求しています。

日本での展開は、フランス大使館主催のビジネスマッチングをきっかけに始まりました。NEPHが掲げる「機能性とデザイン性の両立」という思想と、HERCULE STUDIOのブランド哲学が重なり、NEPH公式オンラインストアでの独占販売という形で、2026年2月より本格ローンチします。

どんな人に、どんな時間を提供できるか

HERCULE STUDIOのヨガマットは、次のような方に向けてデザインされています。

・自分の心とからだに向き合う時間を、日常の中で大切にしたい人

・インテリアの世界観を崩さずに、ヨガやストレッチを暮らしに取り入れたい人

・モノ選びに妥協せず、機能性とデザイン性の両方を重視する人

マットを片付ける手間を減らし、リビングに「敷いたまま」でも絵になるデザインと質感で、思い立った瞬間にポーズをとれる環境をつくります。

ヨガやピラティスはもちろん、ワークアウト後のクールダウン、朝のストレッチ、夜のリラックスタイムなど、日々の“ととのえる時間”すべてのベースとして機能する一枚です。

本国フランスでは、プライベートユースだけでなく、ヨガスタジオやイベントなどでも採用され、空間を美しく整えるウェルネスツールとしても支持を集めています。

ラインナップ

フランスでの導入例

ARCHY FITNESS MAT（アーチーフィットネスマット）

特徴的なアーチ型シルエットと、一般的なマットよりも広めのサイズ設計が特徴のフィットネスマットです。トレーニングや立ちポーズでも余裕のあるスペースを確保でき、丸みのある柔らかな凹凸が足裏や手のひらをやさしく刺激します。心地よさだけでなく、感覚に働きかけるデザインです。

サイズ：68×190cm

重量：約1.2kg

カラー：8色

素材：PVCフリー

自宅でフィットネストレーニングを行う人や、立位中心のヨガ・ピラティスを楽しみたい人に適したモデルです。

ARCHY FITNESS MAT

MAR YOGA MAT（マーレ ヨガマット）

PU（ポリウレタン）表面は、ベルベットのように柔らかく、素足に吸い付くような密着感と高いグリップ力を両立。優雅に波打つパターンが、床に敷いたときに空間全体と自然に溶け込み、暮らしの景色の一部になるよう設計されています。

サイズ：73×185cm

重量：約2.4kg

カラー：3色

素材：天然ゴム（PVCフリー）

ダイナミックなフローヨガから、じっくりポーズを深める陰ヨガまで、幅広いプラクティスを支える安定感のある一枚です。

MAR YOGA MAT

GALE COMFORT MAT（ガレ コンフォートマット／ミニマット）

単体またはヨガマットと組み合わせて使用するミニサイズのマットです。膝や肘、前腕など、床との接地面への負担をやさしく和らげ、快適なポーズ保持をサポートします。スタジオ利用や旅先への携帯など、“いつもの心地よさ”をそのまま持ち運べるアイテムです。

GALE COMFORT MAT

SOCA CARRYING STRAP（ソカ キャリングストラップ）

お気に入りのヨガマットを肩掛けや手持ちでスマートに持ち運べるキャリングストラップです。シンプルな構造で着脱がしやすく、スタジオレッスンや外ヨガはもちろん、自宅での収納にも便利なデザインです。

購入方法と公式情報

SOCA CARRYING STRAP

HERCULE STUDIOの全ラインナップは、NEPH公式オンラインストアにて、2026年2月2日（月）10:00より販売開始しています。

・オンラインストア（NEPH）：https://neph-jp.com/collections/hercule-studio(https://neph-jp.com/collections/hercule-studio)

・Instagram：https://www.instagram.com/herculestudio_jp/(https://www.instagram.com/herculestudio_jp/)

ブランドの世界観や最新情報は、NEPH公式サイトおよびInstagramにて発信していきます。