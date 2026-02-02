「２０４０年に向けた在宅医療の経営戦略」と題して、株式会社メディヴァ コンサルタント事業部 シニアマネージャー 村上 典由氏によるセミナーを2026年3月5日(木)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

２０２６年度 診療報酬改定への対応

２０４０年に向けた在宅医療の経営戦略

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26056

[講 師]

株式会社メディヴァ コンサルタント事業部

シニアマネージャー 村上 典由 氏

[日 時]

２０２６年３月５日（木） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

在宅医療を取り巻く環境は診療報酬改定を機に大きく変わろうとしています。２０２６年度改定のポイントはアウトカム重視・医療ＤＸ本格推進・職員処遇改善、地域包括ケア体制の強化です。急速な患者増・多様なニーズに応える医療機関が、医師・コメディカルの積極採用、訪問診療枠の拡充、機能強化型診療所の基準取得、ＩＣＴによる多職種連携と、地域との連携強化、サービス融合による早期収益化など、実践的な成長戦略を展開しています。本講演では最新改定の潮流と、実例をもとに“選ばれる在宅医療機関”となるための経営戦略をわかりやすく解説し、２０４０年までの持続的成長モデルを提案します。



１．診療報酬改定の背景を正しく理解する

２．２０２６年度診療報酬改定の注目ポイント

３．アウトカム重視と医療成果評価の動向

４．地域包括ケアシステムとの連携強化

５．医療ＤＸ推進とＩＣＴ活用の実際

６．２４時間対応体制と信頼性向上

７．２０４０年に向けた診療報酬改定に振り回されない視点を持つ

８．注目すべき地域医療の課題

９．病院・クリニック×地域別での成長戦略

１０．先進医療機関の最新取り組み事例

１１．質疑応答／名刺交換

