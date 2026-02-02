【ウェスティンホテル仙台】高層階からの景色とともに、桜色に心ときめく期間限定ハイティー「SAKURA High Tea」

写真拡大 (全9枚)

期間：2026年3月13日(金)〜4月12日(日) / 場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)









「SAKURA High Tea」イメージ








ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月13日(金)〜4月12日(日)の期間、春に咲き誇る桜をテーマにした可憐な期間限定ハイティー「SAKURA High Tea(サクラ ハイティー)」を発売します。

春の訪れを感じる市街地を眺めながら、桜の彩りに包まれるひとときをお届けいたします。お花見気分を楽しむ3段のボックスには、ウニと新たまねぎのムースや、蟹肉とかぶをサンドした桜色のバーガー、桜・ローゼル・生ハムの手毬寿司など、見た目にも愛らしい7種類のオードブルをラインナップ。メインディッシュには、宮城県栗原市産の黒毛和牛をやわらかく仕上げたローストビーフを、桜香るクリームチーズソースと赤ワインのリダクションとともに。桜のほのかな香りが広がり、春を感じていただける逸品に仕上げました。締めくくりのデザートには、桜香るアイスクリームといちごをミルフィーユ仕立てでご用意。春らしく軽やかな甘さが際立ちます。

高層階からやわらかな陽に照らされる仙台の街並みを眺めながら、穏やかで上品な桜色に心ときめくハイティーをお楽しみください。

【メニュー】

◇乾杯用ドリンク

　スパークリングワイン

◇オードブルボックス

・ウニと新たまねぎのムース コンソメジュレ

・クラブケーキと赤かぶのマリネ 桜色バーガー

・桜とローゼル 生ハムの手毬寿司

・サーモンとサワークリームのクロスティーニ

・真鯛のフリット ラディッシュのソース

・牛たんとたけのこ 新じゃがいものポテトサラダ

・桜海老と菜花のアーリオオーリオ コンキリオーニ









オードブルボックス イメージ








◇メインディッシュ

宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ

桜のクリームチーズソースと赤ワインのリダクション









メインディッシュ イメージ








◇デザート

桜香るアイスクリーム いちごのミルフィーユ仕立て









デザート イメージ








◇フリーフローアイテム

ワイン(白・赤)、ビール、カクテル各種、

オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種

SAKURA High Teaの概要

実施日時：2026年3月13日(金)〜4月12日(日)

14:00〜21:00のうち90分間

(最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)

場　　所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)

料　　金：7,000円

※ご利用日前日15:00までにご予約ください。

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

https://digitalpr.jp/table_img/2731/127479/127479_web_1.png

ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。

世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。

詳しくは www.westin.comをご覧ください。

また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。

ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。

本件に関するお問合わせ先

ウェスティンホテル仙台　セールス＆マーケティング部　

〒980-0811　仙台市青葉区一番町1-9-1

TEL：022-722-1234(代表)　FAX：022-722-1270　E-mail：marketing@westin-sendai.com

関連リンク

ウェスティンホテル仙台

https://www.the-westin-sendai.com/

ウェスティンホテル仙台 ラウンジ＆バー ホライゾン

https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/