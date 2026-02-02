ニトリの大人気マットレスシリーズ「Nスリーププレミアム」がリニューアル！今だけの期間限定価格に

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月2日（月）から期間限定価格となる「NスリーププレミアムマットレスPS2」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026024s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026024s/)

Nスリープマットレスは「理想の眠り」を追求したニトリオリジナル開発のマットレスです。ポケットコイルが体のラインに合わせてフィットし、睡眠時に優れた体圧分散を実現します。体への負担を減らし心地よい眠りをサポートすることから、多くのお客様から支持を集める人気シリーズです。

この度、2層のポケットコイルが理想の寝姿勢をサポートする人気マットレスシリーズ「Nスリーププレミアム」をリニューアルいたしました。

一例として、「PS2」は2層のポケットコイルと低反発ウレタンが体のラインに沿ってじんわりフィットする寝心地で支持されてきた「P2」をグレードアップしたモデルです。

マットレスの端部の落ち込みを抑える「エッジサポート機能」を追加しました。外側への落ち込みを防止し、端まで広々使いやすい安定感のある寝心地を実現しました。

また、防ダニ加工は継続して採用しつつ、抗菌加工は、菌の増殖を防ぎ、特定の条件下で菌の数を減少する制菌加工へグレードアップ。防臭加工も、汗臭を分解・緩和する消臭可能へグレードアップしました。

さらに、吸放湿性に優れた綿を使用し、マットレス内部に湿気をためにくい仕様に。季節を問わず快適な寝床内環境をサポートします。

2026年2月2日（月）から2026年4月6日（月）までの期間、新しく生まれ変わったNスリーププレミアムシリーズを限定価格価格でご提供いたします。ぜひこの機会に、快適な寝心地をお試しください。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格はすべて税込み表記

【商品名】マットレス N-SLEEP PS2 シングル

【通常価格】59,990円

【期間限定価格】54,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行198×高さ28cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026024s/

■関連商品 ※価格はすべて税込み表記

【商品名】マットレス N-SLEEP PS0 シングル

【通常価格】39,990円

【期間限定価格】34,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行197×高さ23cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110600066240s/

【商品名】マットレス N-SLEEP PH0 シングル

【通常価格】39,990円

【期間限定価格】34,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行197×高さ23cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110600066295s/

【商品名】マットレス N-SLEEP PH2 シングル

【通常価格】59,990円

【期間限定価格】54,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行198×高さ28cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026154s/

【商品名】マットレス N-SLEEP PS3 シングル

【通常価格】79,990円

【期間限定価格】74,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行198×高さ32cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026086s/

【商品名】マットレス N-SLEEP PH3 シングル

【通常価格】79,990円

【期間限定価格】74,990円

※2026年2月2日(月)から2026年4月6日(月)まで期間限定価格

【サイズ（約）】幅97×奥行198×高さ32cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190600026215s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。