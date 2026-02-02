猫と暮らす人のための賃貸検索サイト「ネコハナ不動産」誕生。東京都23区の「本当に猫と暮らせる物件」のみを掲載

株式会社ネコハナ

猫にとって安全性の高い花のみを取り扱うフラワーショップを運営する株式会社ネコハナ（本社：東京都中央区、代表取締役：庄野 舞、以下ネコハナ）は、京都エイプリー株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：山田 興）と共に、猫飼育可能な賃貸物件に特化した検索サイト「ネコハナ不動産」を立ち上げ、本日より東京都23区エリアにてサービスを開始いたしました。



サイトURL：https://chintai.nekohana.jp/(https://chintai.nekohana.jp/)

■「ネコハナ不動産」立ち上げの背景

これまで、猫と暮らしたいと願う多くの人々が「住まい」の壁に直面してきました。 「ペット可」と記載されていても、詳細を確認すると「小型犬はOKだが猫はNG」というケースは少なくありません。

また、一般社団法人ペットフード協会の調査（※1）によると、犬の平均飼育頭数が1.36頭であるのに対し、猫は1.78頭となっており、猫は多頭飼育される傾向が強い動物です。しかし、既存の賃貸サイトでは「多頭飼育可」の物件を絞り込むことは極めて難しく、条件に合うかを確認するためにユーザーが仲介会社へ1件ずつ問い合わせなければならない現状があります。 その結果、物件探しの面倒さから飼育を諦めたり、最悪の場合は無許可で飼育してしまうといった課題も生じています。

「猫と人が共に快適に暮らせる世界を作る」をミッションに掲げるネコハナは、こうした住まいの課題を解決するため、不動産のプロフェッショナルである京都エイプリー株式会社と共同で本サービスを立ち上げました。

（※1 出典：一般社団法人ペットフード協会「令和6年 全国犬猫飼育実態調査」）



■「ネコハナ不動産」3つの特徴

1. 猫飼育可能物件「のみ」を掲載

掲載されている物件はすべて「猫飼育OK」の物件です。「問い合わせたら猫はダメだった」というガッカリ体験をなくし、効率的に住まい探しができます。

2. 「多頭飼育」の可否も一目でわかる

検索のハードルが高かった「多頭飼育」についても、サイト上で可否の検索が可能です。平均1.78頭という飼育実態に寄り添い、2匹以上との暮らしを検討されている方にも最適な物件をご提案します。



3. 契約条件の変更も事前に確認可能

猫を飼育する場合、「敷金1ヶ月積み増し」や「償却」など条件が変わることがありますが、本サイトではそれらの条件もあらかじめ確認可能です。透明性の高い情報提供で、入居後のトラブルを防ぎます。



■今後の展望：「猫＝部屋が汚れる」という先入観を変えていく

まずは東京都23区の物件掲載からスタートし、順次エリアの拡大を目指します。

さらに私たちは、単なる物件検索サイトにとどまらず、「猫の住まいに関するデータバンク」としての役割も担っていきたいと考えています。 一般的に、賃貸オーナー様が猫の飼育を敬遠する最大の理由は「部屋が傷つく、汚れる」という懸念です。しかし、爪とぎの設置やキャットタワーなどの環境整備を行うことで、壁や床へのダメージはコントロール可能です。



今後、ネコハナ不動産を通じて入居されたユーザー様の「入居から退去までのデータ（原状回復費用など）」を蓄積し、「適切な対策をすれば、猫は家を壊さない*という事実を可視化していきます。 データに基づいた合理的な根拠をもって、空室に悩むオーナー様へ「猫飼育可」への転換を提案し、「猫NG」物件を「猫OK」へと変えていくことで、猫と暮らしやすい世界を広げてまいります。



■パートナー募集のお知らせ

ネコハナ不動産では、以下のパートナー様・ユーザー様を広く募集しております。

1. お引越しをご検討中の猫飼育者様

ぜひ「ネコハナ不動産」をご利用ください。獣医師運営の視点も活かし、猫との理想の暮らしを叶えるお手伝いをさせていただきます。



2. 賃貸物件管理会社様

本取り組みにご共感いただき、物件の掲載や「猫可」物件への転換にご興味をお持ちの管理会社様、オーナー様はぜひお問い合わせください。

■会社概要

株式会社ネコハナ

獣医師が代表を務める、「猫と人が共に快適に暮らせる世界を作る」をミッションとした企業。猫にとって安全性の高い花のみを扱うオンラインショップの運営などを通じ、猫と人の暮らしを豊かにする事業を展開。

所在地：東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7F

代表者：代表取締役 庄野 舞

設立：2023年8月

URL：https://nekohana.jp/

京都エイプリー株式会社

所在地：京都府京都市左京区吉田本町27番地6

代表者：代表取締役 山田 興

事業内容：不動産売買・賃貸・仲介・管理

設立：2017年5月

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネコハナ不動産事業部 Email： chintai@nekohana.jp