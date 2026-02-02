【どうとんぼり神座】神座史上最大規模！アニメTV「呪術廻戦」コラボ開催決定　2026年2月25日(水)より第1弾スタート

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、現在毎週木曜深夜0時26分～MBS/TBS系28局にて全国同時放送中となる大人気TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボを、2月25日(水)から開始いたします。どうとんぼり神座ならではのクオリティを追求したコラボメニューを始め、コラボオリジナルグッズや作品の世界に没入する特別な店舗装飾でお客様をおもてなしいたします。

■2店舗限定！特級呪物「宿儺の指」を完全再現したチャーシュー

本コラボの旗艦店となる、御堂筋店・大阪とアトレ恵比寿店・東京の2店舗で販売される、数量限定の「宿儺の指チャーシュー」は、究極の本物感を目指し開発しました。

神座のラーメンに合う醤油ベースのタレに付け込んだチャーシューは、軟骨を使用することでゴリゴリとした食感を表現し、指の形のクオリティを追求した見た目はもちろん、味や食感にもこだわりました。

宿儺の指チャーシュー

【販売期間】2月25日(水)～5月20日(水)

【販売店舗】御堂筋店・アトレ恵比寿店

【価格】1,000円～

宿儺の指チャーシュー

さらに、旗艦店限定で発売されるコラボオリジナルメニューには、後日公開予定の追加2商品も準備中です。順次、どうとんぼり神座コラボ特設サイトやSNSで公開されますので、お楽しみにお待ちください。

■キャラクターをイメージして開発した数々のオリジナルメニュー

第3期「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフにオリジナルメニューを開発しました。

見た目のインパクトはもちろん、味にも徹底的にこだわったコラボ期間にしか食べることができない、特別なメニューとなっています。いつもの優しい味の黄金スープが、キャラクターたちとのコラボで洋風な味付けになったものもあれば、ピリ辛に変化したものまで。

ぜひ、神座史上最大規模である本コラボ限定の数々のオリジナルメニューをお楽しみください。

【第1弾コラボメニュー：2月25日(水)～3月24日(火)】

『虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン』

虎杖悠仁のキャラクターカラーをトマトをベースにしたスープで再現しました。

さらに炙ったチーズをトッピングすることで、トマトの爽やかな酸味とチーズの香ばしい風味がマッチした味わいになっています。

『脹相の赫鱗からあげ』

脹相のキャラクターカラーを基調に、ピリ辛のヤンニョムソースと糸唐辛子を神座で人気のサイドメニュー「からあげ」に添えました。あっさりとした神座のからあげと相性がいいヤンニョムソースは、豆板醬を使用したピリ辛の味付けとなっています。

■第1弾メニュー概要

【販売期間】2月25日(水)～3月24日(火)

【販売店舗】全店

【価格】

虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン：1,810円～

脹相の赫鱗からあげ：620円～

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※からあげは一部店舗のみ提供。提供店舗はどうとんぼり神座公式サイトよりご確認ください。

虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン脹相の赫鱗からあげ

【第2弾コラボメニュー：3月25日(水)～4月22日(水)】

『伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺』

濃厚な黒ゴマ担々麺で伏黒恵の術式「十種影法術」を表現した漆黒のラーメンです。

とろみのある濃厚な黒ゴマペーストを使用し、お子様にも楽しんでいただける程よい辛さの味付けで、ひき肉や青梗菜、もやしなどが入った具沢山な一杯となっています。

『秤金次の熱を愛する炒飯』

“熱”を愛する秤金次を熱々のあんかけ炒飯で表現した一品です。

口にいれた瞬間にお出汁の風味がひろがる、醤油ベースの玉子あんかけで、神座のシンプルながらとまらない炒飯とも合う、あっさりとした味付けです。

■第2弾メニュー概要

【販売期間】3月25日(水)～4月22日(水)

【販売店舗】全店

【価格】

伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺：1,810円～

秤金次の熱を愛する炒飯：800円～

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※炒飯は一部店舗のみ提供。提供店舗はどうとんぼり神座公式サイトよりご確認ください。

伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺秤金次の熱を愛する炒飯

【第3弾コラボメニュー：4月23日(木)～5月20日(水)】

『乙骨憂太の純愛・白ラーメン』

乙骨憂太の白い制服を表現する、クラムチャウダーの味付けがされたクリームソースが乗った一杯です。玉ねぎの甘みや、あさりの旨味が溶け出したクリームで、優しい風味が口の中に広がります。

玉ねぎやあさりに加えて、鶏肉やベーコンも贅沢に使用し、神座のラーメンを洋風に仕上げました。

『パンダ餃子』

パンダの白黒を黒ゴマのソースをかけることで表現した一品です。神座特製のシンプルながら飽きのこない餃子に、濃厚な黒ゴマソースをたっぷりかけることで、黒ゴマのコクとほのかな甘みが広がり、いつもと違った味わいを楽しんでいただけます。

■第3弾メニュー概要

【販売期間】4月23日(木)～5月20日(水)

【販売店舗】全店

【価格】

乙骨憂太の純愛・白ラーメン：1,860円～

パンダ餃子：500円～

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※餃子は一部店舗のみ提供。提供店舗はどうとんぼり神座公式サイトよりご確認ください。

乙骨憂太の純愛・白ラーメンパンダ餃子■2店舗限定！コラボ限定の新イラストが店内をジャック！

本コラボの旗艦店となる御堂筋店(大阪府)・アトレ恵比寿店(東京都)では、この2店舗でしか食べられない特別メニューや、席によって異なるキャラクターたちの装飾で、特別な空間をお楽しみいただけます。

店内の特別装飾は、本コラボ限定の新規描き下ろしイラストやミニキャラなどが店内のいたるところに登場し、キャラクターたちと一緒に食事をしているような空間となります。

※対象店舗

【大阪】御堂筋店

住所：大阪市中央区難波1-7-14

営業時間：11:00～翌6:30(L.O.6:00)

【東京】アトレ恵比寿店

住所：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 atre恵比寿2F

営業時間：10:00～23:30(L.O.23:00)

御堂筋店アトレ恵比寿店■新規デザインのコラボオリジナルグッズを店舗・ECで販売！

コラボオリジナルの描き下ろしと描き起こしを使用したグッズを発売いたします。

グッズは全2弾の販売で、第1弾は2月25日(水)~ 4月8日(水)の期間中、アクリルスタンドや缶バッジ、ステッカーなどを店頭で販売いたします。さらにECサイト限定でも、等身タペストリーとアクリルパネルを第1弾として販売いたします。

第2弾のグッズ販売は4月9日(木)～5月20日(水)となります。グッズの詳細は後日公開となりますのでお楽しみにお待ちください。

【グッズ第1弾】

アクリルスタンド 全4種 1個1,980円(税込)Ａ４クリアファイル 全5種 1個440円(税込)ダイカットステッカー(2枚入) 全4種 1個660円(税込)トレーディング缶バッジ 全8種1個550円(税込)/セット4,400円(税込)トレーディングアクリルキーホルダー 全４種 １個770円(税込)/セット3,080円(税込)- 販売期間(店頭)：2026年2月25日(水)~ 2026年4月8日(水)- 販売期間(公式ECサイト)：2026年2月25日(水)~ 2026年5月20日(水)- 販売店舗：【東京】新宿店/渋谷店/アトレ恵比寿店/グランスタ八重洲店/東京ドームシティ店/羽田エアポートガーデン店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/ヨドバシAkiba店/浅草ROX・3G店/中野サンモール店/プレミスト渋谷宮益坂店/武蔵府中ル・シーニュ店/市ヶ谷八幡町店【神奈川】横浜ジョイナス店/アトレ川崎店【埼玉】さいたま新都心けやきひろば店/川越クレアモール店【千葉】ペリエ千葉店【大阪】道頓堀本店/心斎橋店/長吉店/河内長野店/中央環状堺店/鶴見店/寝屋川店/天王寺MIOプラザ店/阪急三番街店/住之江店/寝屋川市駅北口店/せんば店/戎橋店/貝塚店/なんばウォーク店/豊中庄内店/御堂筋店/淡路町店/守口ジャガータウン店/イオンモール堺北花田/岸和田並松町店/江坂店/堺泉北1号店【奈良】香芝店/奈良柏木店/大和高田店/奈良東向商店街店/奈良学園前店/新庄高田店/フレスポ桜井店/天理店【兵庫】阪急西宮ガーデンズ店/三宮さんプラザ店/サンキタ通り店/垂水学園南店【京都】八幡店/京都ポルタ店/祇園四条駅前店【和歌山】和歌山国体道路店/岩出店/和歌山鳴神店- 無くなり次第終了となります。

【EC限定(受注生産)】

アクリルパネル 3,300円(税込)タペストリー 全４種 １枚3,850円(税込)- 販売期間：2026年2月25日(水)～2026年5月20日(水)- EC限定販売のグッズは受注生産となります。(第1弾の期間中にご購入いただいたグッズは、6月下旬より順次配送予定)

【ノベルティ】

グッズ販売と同じく、全2弾でノベルティの種類が異なり、第1弾は2026年2月25日(水)~ 2026年4月8日(水)の期間中に、1回のご注文でコラボメニューおよびグッズのご購入2点毎に1枚「クリアカード」(ランダム8種)をお渡しいたします。

第2弾の4月9日(木)～5月20日(水)にお渡しするノベルティの詳細は、後日公開となりますのでお楽しみにお待ちください。

【ノベルティ】クリアカード 全8種- 配布期間：2026年2月25日(水)~ 2026年4月8日(水)- 配布店舗：【東京】新宿店/渋谷店/アトレ恵比寿店/グランスタ八重洲店/東京ドームシティ店/羽田エアポートガーデン店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/ヨドバシAkiba店/浅草ROX・3G店/中野サンモール店/プレミスト渋谷宮益坂店/武蔵府中ル・シーニュ店/市ヶ谷八幡町店【神奈川】横浜ジョイナス店/アトレ川崎店【埼玉】さいたま新都心けやきひろば店/川越クレアモール店【千葉】ペリエ千葉店【大阪】道頓堀本店/心斎橋店/長吉店/河内長野店/中央環状堺店/鶴見店/寝屋川店/天王寺MIOプラザ店/住之江店/寝屋川市駅北口店/せんば店/戎橋店/貝塚店/なんばウォーク店/豊中庄内店/御堂筋店/淡路町店/守口ジャガータウン店/イオンモール堺北花田/岸和田並松町店/江坂店/堺泉北1号店【奈良】香芝店/奈良柏木店/大和高田店/奈良東向商店街店/奈良学園前店/新庄高田店/フレスポ桜井店/天理店【兵庫】阪急三番街店/阪急西宮ガーデンズ店/三宮さんプラザ店/サンキタ通り店/垂水学園南店【京都】八幡店/京都ポルタ店/祇園四条駅前店【和歌山】和歌山国体道路店/岩出店/和歌山鳴神店- 無くなり次第終了となります。■特設サイト

コラボメニューやグッズ等の詳細は特設サイトをご覧ください。

https://kamukura.co.jp/lp/jujutsukaisen_kamukura

TVアニメ『呪術廻戦』とは

間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。



2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。



呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した



全国10の結界(コロニー)。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。



加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。



果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。

(C) 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内117店舗（関西82店舗／関東35店舗）・海外2店舗（2026年1月末時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中心に、国内外の飲食店舗の経営、食品工場の運営など、食に関わる全般の事業を行っております。当グループでは、子どもたちの安定的な生活を守る社会を目指して「子どもの無垢な笑顔を守る」を企業活動の大きな目的としております。

https://rsj.co.jp