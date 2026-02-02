車いすバスケットボールクラブ日本一決定戦「天皇杯」開催

3月6日～8日 TOYOTA ARENA TOKYOで熱戦！ボランティアも募集中

車いすバスケットボールクラブ日本一を決める国内唯一の大会「天皇杯 第51回日本車いすバスケットボール選手権大会」を、2026年3月6日（金）から8日（日）にTOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区）にて開催いたします。

■大会概要

【大会名】天皇杯 第51回日本車いすバスケットボール選手権大会

【日程】2026年3月6日（金）～8日（日）

【会場】TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1-3-1）

【出場チーム】全国10ブロックの予選を勝ち抜いた16チーム

■観戦チケット情報

・3月6日（金）：無料（チケット不要）

・3月7日（土）～8日（日）：有料（要チケット）

・販売開始：2月2日（月）10:00より

・販売窓口：チケットぴあ https://w.pia.jp/a/wcbb2026/

・料金（前売券）：

3月7日（土）

アリーナ車いす席 2000円 ※同伴者1名無料

スタンド一般席大人（高校生以上） 1000円

スタンド一般席子供（小・中学生） 500円

スタンド車いす席大人(高校生以上) 1000円 ※同伴者1名無料

スタンド車いす席子供（小中学生） 500円 ※同伴者1名無料

3月8日（日）

アリーナ車いす席 3000円 ※同伴者1名無料

スタンド一般席大人（高校生以上） 2000円

スタンド一般席子供（小・中学生） 500円

スタンド車いす席大人(高校生以上) 2000円 ※同伴者1名無料

スタンド車いす席子供（小中学生） 500円 ※同伴者1名無料

■決勝ハーフタイムショー

3月8日（日）決勝のハーフタイムに、レイザーラモンRGさんと麒麟・田村裕さんによる「天皇杯のあるある、早く言いたい」を実施。会場でお楽しみください！

■ボランティア募集中

大会運営をサポートしていただけるボランティアを募集しています。

・募集期間：12月19日（金）～2月4日（水）12:00まで

・活動内容：会場案内、受付、物販対応など

・対象：18歳以上

・支給品：Tシャツ、弁当、飲料

・詳細・申込： https://jwbf.gr.jp/news/1177