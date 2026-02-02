当機構では、奈良県内外の高校生、保護者、学校教員を対象として、奈良県内の大学の合同入試相談会を開催いたします。各大学からのプレゼンがある全体説明会（ハイブリッド形式）のほか、大学個別ブース相談会や資料配布コーナー（対面）も設置いたします。

奈良県内の国公私立大学が集まるイベントとなっておりますので、生徒の皆さまにとって、進路選択の参考としてご活用いただけるかと存じます。奈良県内外の高校生のほか、高校生の保護者、学校教員、大学生等もご参加いただけますので、皆さまのご参加をお待ちしております。

日 時：令和8年3月16日（月）13：30～16：30

※途中入退場可

場 所：奈良商工会議所 5階大ホール

参加対象：高校生、高校生の保護者、学校教員、大学生等

参加大学：奈良教育大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立大学（※）、

奈良学園大学、帝筭山大学、天理大学、畿央大学、奈良大学（※）、

（※）は資料配布のみ

受講形態：ハイブリッド形式

受講料：無料（要予約）

申 込：下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/XgnCfV47sgNPxts59

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/1251/