企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、音声読み上げ機能をリリース

株式会社MOCHI（本社：東京都墨田区、代表取締役：戸枝良太）が提供する、企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot（シェアロット）」は、サービスの利便性およびアクセシビリティ向上を目的として、新たに音声読み上げ機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、Sharelot上の電子書籍をワンタップで直接音声再生できるようになり、目の疲れを感じやすい方や、移動中・作業中など画面を見続けることが難しいシーンにおいても、よりスムーズに読書体験を継続いただけるようになりました。

■ 背景：多様化する「読書のしづらさ」と向き合う

Sharelotはこれまで、企業研修・人材育成の現場で多くのビジネスパーソンにご利用いただいてきました。その中で、年齢や働き方の変化に伴う読書環境の課題について、ユーザーの皆さまから多くの声をお寄せいただきました。

- 電子媒体は目が疲れやすく、長時間の読書が難しい- 老眼など加齢に伴う変化により、文字を追うこと自体が負担になってきた- 車通勤の場合、移動中に書籍を読むことが難しく、読書の時間を確保しづらい

こうした声は特定の属性に限らず、忙しく働くビジネスパーソン全体に共通する課題であると考えております。

実際、読書習慣のある方々の中でも、近年は目の疲れを理由に音声でのインプットを取り入れる例が見られるなど、 “読む” 体験そのものが変化しつつある状況です。

■ アクセシビリティ向上を目的とした機能開発

今回リリースした音声読み上げ機能は、ユーザーから寄せられた「目の疲れ」や「移動時間の活用」といった声を起点に、状況に応じた多様な読書スタイルを可能にすることを目的としています。

Sharelotは本機能を、読書体験の「質」と「継続性」を高めるものとして位置づけています。画面を見続けることが難しい状況や、視覚的な操作に負担を感じる場面においても、無理なく読書を継続できる選択肢を提供します。

■ 機能概要

本機能により、Sharelot上の電子書籍をワンタップで音声読み上げ再生できるようになりました。

既存の閲覧フローを大きく変えることなく、直感的に利用できる設計となっており、これまでの読書体験のなかに音声という選択肢を加えることができます。

本機能は、書籍データを新たに複製・変換することなく、ブラウザやデバイスの標準機能として従前より提供されている「音声読み上げ機能」を、書籍の閲覧画面から有効化できるようにしたものです。出版社各社よりお預かりしている大切なコンテンツデータの取り扱い方針を順守し、Sharelot上でのアクセシビリティ向上を目的として実装いたしました。

■ 今後の展望

Sharelotは今後も、ユーザーの声をもとに「読みやすさ」「使いやすさ」「続けやすさ」を軸とした機能改善を進めてまいります。企業における学びのインフラとして、年齢・環境・状況に左右されない読書体験を提供し続けることを目指します。

Sharelotについて

Sharelotは、企業向け電子書籍読み放題サービスです。企業が購入した幅広い分野の電子書籍を、社員がいつでも、どこでも、何人同時にでも読める環境を提供しています。

「読書」を通じて社員同士が知識を共有・議論する「読みニケーション」を促し、ナレッジの蓄積と共有を実現することで、社員個々の成長と組織全体の活性化をサポートします。

https://sharelot.jp/

なぜ今、Sharelotが必要なのか

生成AIの進化、オンライン学習等の普及により、ビジネス環境は大きく変化しています。情報が瞬時に手に入る一方で、社員同士の対話や深い議論、そして「解釈力」「共感力」といった人間ならではの能力の重要性は、ますます高まっています。

Sharelotは、紙の制約を超え、企業が保有する知的資産を最大限に活用できる電子書籍プラットフォームです。共通の読書体験を起点とした対話や学びを通じて、組織のイノベーションと競争力強化に貢献します。

株式会社MOCHIについて

株式会社MOCHIは「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、読書を通じた「学び」と「つながり」を社会に広げるスタートアップ企業です。私たちは、企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」の提供をはじめとし、ビジネスパーソンがいつでも、どこでも、多様な書籍に触れ、知識を深め、互いに意見を交わし合う環境づくりに取り組んでいます。

株式会社MOCHIは、顧客企業の課題解決に寄与すると同時に、出版社や著者が持続的に価値を創造できるビジネスエコシステムの確立を目指しています。私たちが実現するのは、単なる電子書籍の流通ではなく、人と知見が循環し、新たなアイデアや共感を生む「読書コミュニティ」の創出です。

「本」という知の源泉を起点に、組織や人材が成長し、社会全体が豊かになる未来をともに切り拓いていきます。

https://mochicorp.com/

