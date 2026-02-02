アナログレコードの豊かな音楽体験を、現代のライフスタイルへと導く――　″ Stir It Up Wireless 2 ″

完実電気株式会社製品名はボブ・マーリーの名曲 “ Stir It Up ” に由来します

完実電気株式会社(代表取締役：山田慎一、所在地：東京都千代田区神田神保町3-25)は、地球環境に配慮し、サステナブルなデザインと優れたサウンドクオリティを追求してきたオーディオブランド House of Marley から Stir It Up Wireless 2 を2月6日に発売します。

サステナブルな竹素材を使用した洗練されたデザインは、オーディオ機器としてだけでなく、インテリアとしても存在感を放ちます。

音質、デザイン、そしてサステナビリティ。そのすべてを兼ね備えた一台が、レコード体験をより特別なものにします。

レコード本来の音を、自由なスタイルで

Stir It Up Wireless 2 は、レコード初心者から経験豊かなコレクターまで、幅広いユーザーに最適なターンテーブルです。

オーディオファイルグレードの高品質コンポーネントと、環境に配慮したデザイン、そして現代的なワイヤレスストリーミング機能を融合しています。

Bluetooth(R)スピーカーやヘッドホンと簡単に接続できるほか、有線オーディオシステムにも対応。レコードの豊かでディテールに満ちたサウンドを、すぐに楽しむことができます。

Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス接続対応

ケーブルに縛られることなく、レコードを楽しめます。

Bluetooth(R) 5.3 を搭載し、素早いペアリングと安定した接続により、ワイヤレススピーカーや

ヘッドホンで途切れのない再生を実現します。

また、有線での接続を好む方にも対応し、切替え可能なプリアンプ(RCA&AUX 出力付き)を内蔵。リスニングスタイルに合わせた、柔軟な接続が可能です。

精巧な設計が生み出す、卓越したオーディオパフォーマンス

細部まで徹底的にこだわった設計により、卓越した再生性能を発揮します。

Audio-Technica製 AT3600L スタイラスが、レコード本来の温かみと繊細なディテールを両立。

調整可能なカウンターウェイトがトーンアームの正確なバランスを保ち、アンチスケート機構

が歪みを抑制します。常にクリアで安定した、バランスの取れたサウンドをお楽しみいただけ

ます。

世界的ヒットモデルとなった“Get Together" シリーズ

スピーカーを揃えて、より良い音へ

Stir It Up Wireless 2 は、ブックシェルフスピーカー" Get Together Duo 2 " と組み合わせることで、その魅力を最大限に発揮します。レコードならではの温かみと奥行きのあるサウンドに、クリアで安定したワイヤレスオーディオを融合。没入感あふれるステレオ再生を実現します。

素材や REWIND(R) ファブリックなど、共通のプレミアム素材を採用することで、音だけでなくデザイン面でも高い統一感を演出。あらゆるリスニング空間を上質に引き立てる、美しく調和したオーディオセットアップが完成します。

音へのこだわりとサステナビリティ

House of Marley のすべての製品は、音楽の本質と深くつながる、没入感のあるオーディオ体験をお届けするためにデザインされています。

天然素材の採用から、レコード本来の味わい深い音を引き出す精密設計のトーンアームやカートリッジに至るまで、細部にまで徹底してこだわりました。

そして完成するのは、卓越した音響性能、時代を超えて愛されるスタイル、そして地球にやさしいクラフトマンシップが美しく調和した一台です。

Stir It Up Wireless 2 の主な特徴

●Bluetooth(R) 5.3 搭載。高速ペアリングと安定した接続で、スムーズなワイヤレス再生を実現。

●切替え可能なプリアンプを内蔵。アクティブスピーカーやアンプなど幅広い機器に対応。

●調整可能なカウンターウェイトとアンチスケート機構により、正確な再生とレコード保護を両立。

●竹素材と REWINDTMファブリックを使用した、環境に配慮したサステナブル設計。

●RCA および AUX 出力に対応し、有線接続にも柔軟に対応。

●PU スエード・スリップマットでノイズを抑え、よりクリアな音質を実現

■ 発売日 : 2 月 6 日(金)

■ 市場予想売価\37,980

■ 保証期間 : 1 年 ■ 重量 : 約 4.8kg

■ サイズ : W52×D45.8×H19cm ■ Bluetooth Version : 5.3 ■ ワイヤレスレンジ : 10m

■ 駆動方式 : ベルトドライブ ■ 回転数 33 1/3, 45RPM ■ 付属端子 : RCA 端子、AUX 端子

■ カートリッジ : MM 型 ■ 標準搭載カートリッジ : Audio-Technica AT3600L

■ 針圧 : 3~4g(推奨 3.5g)

■ 付属品 : 電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター

製品URL： https://thehouseofmarley.jp/product/stir-it-up-wireless-2-turntable/

ABOUT House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）

2010 年以来、サステナブルな素材と革新的なデザインを組み合わせて最先端のオーディオ製品を生み出してきました。「地球にも音楽にもより良いものを」 ボブ・マーリーの音楽と地球への愛の遺産を引き継ぐためにマーリーファミリーと協力して作られた House of Marley は、FSC(R)認証木材、REWIND(R)などの社会的に責任のある素材を組み込むことにより、全プラスチックのオーディオ製品に代わるより環境に優しい製品の設計に取り組んでいます。 House of Marley は、非営利団体 One Tree Planted と連携したプロジェクトマーリーの世界的な寄付活動を通じて、環境問題への支援を続けていす。

国内公式： https://thehouseofmarley.jp