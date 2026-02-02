「採用担当の未来を変えるAI革命」

株式会社Horizontal Line

株式会社Horizontal Line（本社：東京都千代田区 支店：札幌）は、企業の採用業務を根本から変革するAI採用アシスタント 『YORISAI（読み：よりさい）』の正式版を2026年2月2日に

リリースいたしました。（https://yorisai.com/(https://yorisai.com/)）

本サービスはAIによる24時間365日稼働の採用アシスタント機能を備え、応募者対応・書類選考・面接評価・候補者の質の改善までを自動化・最適化します。これにより、企業は採用コストと工数を大幅に削減しながら、採用成功率を高めることが可能になります。

YORISAI（よりさい）が解決する採用現場の課題

近年、人材不足・採用難が深刻化する中、採用担当者には以下のような負荷が集中しています。

- 内定辞退・離職率の改善が困難- 数字ばかり追いかけて、本質的な分析ができていない- 応募の書類選考に時間がかかる- 候補者からの問い合わせ対応が非効率- 面接官間で評価基準がバラバラ

こうした課題に対し、YORISAIはAIを活用することで即時対応・判定基準の統一・応募者体験の向上を実現します。

『YORISAI』（よりさい）の主な特徴

「読む」から「見抜く」へ。

・ 応募書類解析

企業ごとの評価基準に合わせて、サマリを作成し数値化。時間がなくてやっていなかった面接設計、面接で聞くべき深堀質問も抽出します。

1件に15分かけていた応募書類の読み込みは不要です。

週末にたまった応募書類を整理、精査する時間から解放されます。

「記録」から「対話」へ。

・面接音声解析

面接中のメモや、終了後の評価シート作成から解放されます。会話をフルテキスト化し、カルチャーマッチやスキル評価を構造化データとして自動生成。

面接が終了とともに社内共有用の評価レポートが作成されます。

「あの人、どうだったっけ？」と思い出す時間も無くなります。。

「定型文」を捨て、心動かす。

自動メール生成

その他大勢と一緒のテンプレは使う必要はありません。面接での会話内容やレジュメの特記事項を踏まえ、一人ひとりにパーソナライズされた温かみのある文面を1クリックで生成。

事務的なテンプレメールによる機会損失を防ぎます。候補者一人ひとりに寄り添った丁寧なコミュニケーションを実現します。

背景と成長性

労働人口減少・人材不足が進む日本では、採用活動の効率化が企業競争力の鍵となっています。従来の採用プロセスは、人海戦術による対応が前提であり、属人的な判断に依存しがちでした。

またYORISAIを使い続けることでただの数字（応募者数など）だけではない、定性情報が蓄積されていきます。

1年後にはYORISAIは貴社の採用を熟知した最高のアシスタントとなります。蓄積された情報をもとに貴社にとって最適な採用戦略・戦術、人事計画などまで提案してくれるようになります。

導入効果（事例）

ある中堅企業ではβ版導入後、書類選考工数を約60％削減。

応募者対応のレスポンス時間を平均2時間 → 30分以内へ短縮。

採用成功率が導入前比で約1.4倍に向上。

（※数値は導入企業の一例です）

今後の展開

多言語対応によるグローバル採用支援

面接日程自動調整機能の強化

サービス概要

AI採用アシスタント 提供開始日2026年２月2日 正式リリース

会社概要

株式会社Horizontal Line

代表取締役 平井 隆

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町2-6-2 上野ビルディング8階

開発責任者

福岡 徳剛

経歴：新卒でSansan株式会社にて営業・データ分析・UXリサーチなど幅広い業務を経験後、株式会社キーエンスにてデータサイエンティスト／データ活用組織立ち上げ支援を担当。2025年からHorizontal Lineにて「AI導入を人の行動変容につなげる」をテーマに、AI活用のスペシャリストとして活動中。