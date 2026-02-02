2026年2月の金融機関向けWEBセミナー一覧【NTTデータ・ エービック】

株式会社NTTデータ・エービック

株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁、以下「当社」）、金融機関様の投資信託販売を支援する当社サービスに関するWEBセミナーを随時開催しています。２月は、3つのWEBセミナーを開催します。

2/12「投信定量データの活用で変わる投信営業」 WEBセミナー

営業現場で顧客に商品を説明する際に、どのように定量データを活用すれば販売促進や顧客満足度の向上につながるのかに焦点を当てたセミナーです。

2/24 金商法改正に対応！目論見書の電磁的交付と重要情報シートの新たな活用方法

今回のセミナーでは、金商法改正に伴う目論見書の電磁的交付についての説明、重要情報シートの新たな活用方法のご提案とともに、「重要情報シートPlus」サービスの特長をお伝えします。

2/26 LINEを活用した新サービス「F＆Connect」（ファンドコネクト）WEBセミナー

新サービス「F＆Connect」をご案内します。LINEを活用して、金融機関からお客様への効果的な「金融情報の提供」「導線の強化」を運用の手間なく実現する情報配信サービスです

上記セミナーのお申し込みはこちら

⇒イベント・セミナー｜株式会社NTTデータエービック (abic.co.jp)(https://www.nttdata.abic.co.jp/event/)

株式会社NTTデータ・エービック

https://www.nttdata.abic.co.jp/



事業内容：

・金融商品の評価・分析および情報配信サービス

・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売

・金融マーケティングシステムのコンサルティング



資本金：3億2,312万円（2024年3月期）

代表者：大谷 温仁

創 業：1982年7月

住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階