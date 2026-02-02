AIは、じつはシニアの味方です!　デジタル難民の高齢者にも簡単にわかる生成AIのガイドブック『老いてこそAI　シニアの「困った！」を解決する、最新ツールの使い方』2月2日発売。70のプロンプトも掲載！

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社（本社：東京都中央区）は、新刊『老いてこそAI シニアの「困った！」を解決する、最新ツールの使い方』（岡嶋裕史監修）を2026年2月2日に発売します。

■老親へのプレゼントにも最適！

監修はNHK「趣味どきっ！」で話題を呼んだ、高齢者に寄り添うスマホ・ネット指導でおなじみの岡嶋裕史教授。

・AIが気になるけれど、なんとなく不安がある

・スマホは使うが、さらに便利にしたい

・一人暮らしの親にもっと安心して生活してほしい

・買い替えではなく“今あるデジタル環境”を活かしたい

・新しいことに挑戦して、自分の世界を広げたい

・安全に使うための個人情報の扱いや危険な事例の見極め方を知りたい

…などシニアに寄り添ったテーマについてQ&A形式でやさしく解説。老いた親に安心して勧められる実用的な内容です。

■本書で学べること

● 暮らしの負担が、劇的に軽くなる！

・料理が苦手でも「1週間の献立＋買い物リスト＋レシピ」を一瞬で作成

・フリマ出品のやり方や“高く売るための文章”までAIが提案

・自治会のアンケート作成、メール文の下書きもすべて代行

・スマホ操作やパソコンの不調も、何度でも根気よく解説



● 日常の“困った”の解決を手助け！

・広告の料理写真を撮れば、そのままレシピ化

・古いアルバム写真の撮影場所を推理

・英語の記事や美術作品の解説もおまかせ

・翻訳、操作説明、解説はすべて“やさしい言葉”で返してくれる



● 人生の楽しみを広げてくれる！

・趣味に合わせて映画・旅行・音楽の提案をカスタム

・創作料理、写真整理、自分史づくりもすぐできる

・終活のお手伝いからSNS投稿の文章チェックまでサポート



人生100年時代、シニアの「自立・安心・喜び」を支える最強ツール“生成AIと歩む暮らし”を、この一冊から始めてみませんか。

■生成AIの魅力、活用法をマンガや図解でわかりやすく！

■具体的な操作方法からセキュリティまで！

■Q&Aでわかりやすく、すぐに使えるプロンプト（指示文）と回答例も掲載

■目次

【巻頭マンガ】

生成AIで始める新しい一歩

【第１章 AIこそ高齢者の味方――生成AIの基礎知識】

・生成AIってなに？

・うして人間みたいに話したり書いたりできるの？

・生成AIが進歩すれば人間は必要なくなるのでは？

・みんな、そんな使い方をしているの？

・シニアがわざわざ生成AIを使う意味は？

・どんな質問でも答えてくれるの？

・キーボードが打てない私でも使えるの？

・生成AIにはどんな種類のものがあるの？

・無料で使えるのですか？

【第2章 3分で始められる――生成AI活用術】

・使い始めるにあたって必要なものは？

・具体的に、どう始めるの？

・生成AIとのやりとりを始めたいのですが、どうすれば？

・生成AIを上手に使いこなすコツは？

・生成AIは自分好みにカスタマイズできる？

・生成AIを使うときに注意すべきことはある？

・生成AIに個人情報を伝えても大丈夫？

・生成AIにも利用者が変更できる「設定」はあるの？

【第３章 シニアの暮らしを変える 実践プロンプト70例】

・どまずはなにを話せばいいの？

・料理下手な自分のための夕食レシピを教えてくれる？

・不要品をフリマサイトで売るには？

・町内に配る住民アンケートを作ってくれる？

・広告の写真に映っている料理のレシピを教えて！

・アルバムの古い写真の撮影場所を教えて

・パソコンのトラブル解決法をわかりやすく教えて

・英語の記事を読みたいので翻訳してくれる？

・美術作品の解説をお願い

・私の好みを理解した上でおすすめの映画を示してくれる？

・夫婦で行く2泊3日の旅行プランを考えてもらえる？

・冷蔵庫の中にある余った食材で未知の創作料理を考えて

・メールの返事やSNSの投稿文を考えて

…など。

【監修者紹介】

岡嶋裕史（おかじま・ゆうし）

1972年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程修了。博士（総合政策）。富士総合研究所勤務、関東学院大学経済学部准教授・情報科学センター所長を経て、現在、中央大学国際情報学部教授、中央大学政策文化総合研究所所長。学校法人神戸学園顧問。『ポスト・モバイル』（新潮新書）、『思考からの逃走』（日本経済新聞出版）、『ブロックチェーン』『5G』（講談社ブルーバックス）、『メタバースとは何か』『ChatGPTの全貌』『子どものＳＮＳ禁止より、大人のＸ規制が必要な理由』（光文社新書）、『NHK 趣味どきっ！生活が楽になる！スマホ基本のキ』（宝島社）、『70歳からのスマホ・LINE 世界一わかりやすい安心・安全・便利な使い方Q&A大全』（文響社）、『知識ゼロからのChatGPT入門 生成AIに何をしてもらうと便利なのか』（幻冬舎）など著書多数。

【書誌情報】

書名：『老いてこそAI シニアの「困った！」を解決する、最新ツールの使い方』

監修：岡嶋裕史

定価：1,650円（税込）

発行：主婦と生活社

主婦と生活社HP https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167344/

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391167344/

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18471788/