法務特化のWord AI Agent「Legal Agent」提供開始

Legal Agent株式会社

LegalAgent株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：朝戸統覚、以下「当社」）は、法務業務に特化したWordアドイン型 AI Agentである「Legal Agent(https://www.legalagent.co.jp/3)」の提供を開始しました。

Legal Agentは、Wordファイル上に常駐し、ユーザーの指示に基づき、契約書等の本文修正、ドラフト作成、コメント付与をリアルタイムに支援します。

これにより、法務パーソンが本来注力すべき論点整理、リスク判断、社内外調整、交渉戦略に集中できる環境の実現を目指します。

【サービスリリースの背景】

法務の現場における業務では、Wordファイルを用いた「変更履歴」「コメントの往復」が中心です。

しかし従来の生成AIツールは、

ブラウザとWordを行き来する手間が大きい

“最小差分”での修正ができず、手作業で修正せざるを得ない

変更履歴が多い法務文書でうまく動作しない

といった理由から、実務に耐える体験ができませんでした。

当社代表の朝戸（弁護士）は、企業法務の最前線で多数の契約書レビュー・修正に携わる中で、既存サービスでは満足できず、「変更履歴やコメントが多数存在するWord文書で、実際に使えること」を最重要要件として、「Legal Agent」を開発しました。

Legal Agentが解決する課題

個人向け（弁護士／企業内の法務担当者）

契約書の変更履歴の付与・条文修正・コメント対応・コメントへの返答に追われ、判断や交渉設計に時間を割けない

変更履歴の精度が低いと、結局“人が全部やり直す”ことになる

→ Word上で、変更履歴付きの最小差分修正からコメント付与、コメントへの返答まで一気通貫で支援

チーム向け（企業法務部）

レビュー品質が担当者に依存し、基準がブレる／抜け漏れが起きる

ジュニアの底上げと、レビュワーの負担軽減を両立したい

→ プレイブック（審査基準）をチームで共有・自動適用し、品質を平準化

【Legal Agentの主な特徴】

実際の利用画面。WordアドインとしてWordファイルにAI Agent が常駐し、ユーザーからの指示に基づいて契約書を修正し、コメントすることができる。1. Word内で完結：変更履歴（Track Changes）で“最小差分”修正＋コメント付与＋コメントへの返答

「Legal Agent」はWordに常駐し、ユーザーの指示に基づいてAIが変更履歴を付与して条文を修正します。

また、「吹き出しコメント（余白に表示されるコメント）」の付与に加え、「本文コメント（本文中への【】でのコメント）」の付与にも対応しています。

さらに、相手方や社内メンバーから入ったコメントに対して、コメントへの返答（返答案の作成・追記）まで支援します。

たとえば、

「相手方コメントに沿って条文を直して、コメントへの返答も付けて」

という指示だけで、修正と返答の叩き台がWord上で完成します。

2. ハイライト付与（重要箇所のマーキング）にも対応

契約書レビューや条文調整は、コメントや変更履歴のやりとりが複数回往復することが前提です。その中で、「今回どこを修正したのか」「相手方の指摘に対応した箇所はどこか」を分かりやすく共有するために、Wordのハイライト機能（蛍光ペン）を併用する運用がよく行われます。

「Legal Agent」は、修正やコメント付与に加えて、ユーザーの指示に基づき、Word上でハイライトを付すことができます。

たとえば「今回修正した箇所に黄色ハイライトを付して」「相手方コメントに対応した部分だけハイライトして」といった指示で、必要な個所にハイライトを付すことができます。

3. ユーザーの好みに合わせた「パーソナライズ」と「チーム連携」

使用する生成AIモデルの選択はもちろん、常に適用させたいプロンプトやチェックリストをカスタマイズ可能です。

「Team Plan」では、自社の契約審査基準（プレイブック）をプロンプトとしてチーム全体で共有・自動適用することができます。

これにより、ジュニアメンバーの能力の底上げと、レビュワーの負担を減らすことにより、法務チーム全体のクオリティが向上し、抜け漏れのないチェックが可能となります。

４. 全書面・全言語対応：契約書以外の文書やクロスボーダー案件にも

契約書に限らず、議事録、社内規程、メモランダム、訴訟書面など、Wordファイルであればあらゆる書面に対応可能です。

さらに、言語の制約もありません。英文契約書のレビューや翻訳、多言語でのドラフト作成など、複雑化するグローバル法務も強力にサポートします。

５. ファイル添付・Drive連携

ファイル添付機能を用いて、参考資料、過去案件などをAIに渡すことにより、資料を参照してWordファイルの内容をレビューし、修正することができるようになります。

「資料に基づいて情報を埋めて」「DDレポートに基づいてSPAを修正して」「過去案件と同じように修正して」といった指示に基づいて、書面の修正が完了します。

６. 法務利用に特化した万全のセキュリティ体制

法務文書を扱う上で懸念されるセキュリティ面についても、外部通信およびデータの暗号化を徹底しています。

生成AIによる再学習は一切行われません。

ドキュメント情報は、当社側において削除されます。

安心して機密性の高い文書を取り扱うことができます。

【導入方法】

ホームタブにおける「アドイン」の画像

Microsoft Wordの「ホームタブ」における「アドイン」から「Legal Agent」を検索し、「追加」するだけです。

最短即日からご利用いただけます。

【ご利用プランについて】

個人利用から大規模組織まで対応した柔軟なプランを用意しています。

Free Plan（無料）：

まずは試してみたい方向け。100クレジット付与。

Pro Plan / Max Plan： Googleドライブ連携対応。

本格的に業務活用したい個人・プロフェッショナル向け。

Team Plan：

プレイブック適用機能などを備えた組織向けプランとなります。

クレジット共有が可能であることから、シート課金とは異なる、フェアな課金体系を設けております。

Enterprise Plan：

大規模法律事務所・大規模法務部向けには、オンプレミス提供を前提としたEnterprise Planも用意しています（詳細はお問い合わせ(https://www.legalagent.co.jp/3)ください）。

【代表取締役CEO 朝戸統覚 コメント】

LegalAgent CEO兼代表弁護士 朝戸統覚

法務の生産性を下げている最大のボトルネックは、論点や判断そのものではなく、「Word上での“変更履歴の付与・条文修正・コメント対応・コメントへの返答”」という反復作業にあります。

従来のAIツールは文章生成はできても、Wordを用いた変更履歴が前提の契約書実務において、適切に作動しませんでした。

したがって、自ら弁護士業務を行う中で、本当に使えるプロダクトを、自ら開発しました。

「Wordの中に優秀なアソシエイトがいる」という全く新しい体験を、ぜひ多くの方に届けたいです。