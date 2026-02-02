日本エクセム、システムエグゼと販売パートナー契約を締結

日本エクセム株式会社

日本エクセム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤大介、以下「日本エクセム」）は、株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：大場康次、以下「システムエグゼ」）と、日常的なシステム運用における状態理解と運用判断を支援することを目的として、exemONEおよびMaxGaugeに関する販売パートナー契約を締結したことをお知らせします。

背景

近年、クラウドやマイクロサービスの普及により、システム構成は大規模化・分散化が進んでいます。

その結果、システム全体の状態や挙動を直感的に把握することが難しくなり、日々の運用においても、経験や勘に頼った判断が増えがちになっています。

こうした環境では、単に数値を監視するだけでなく、システムがどのような状態にあり、どのように振る舞っているのかを継続的に理解し、その理解をもとに運用や改善の判断を行える環境が求められています。

今後の展望

今回の販売パートナー契約により、両社は日常的なシステム運用の中で、システム全体の状態や挙動を把握し、運用および改善の判断に活かせる環境の提供を目指します。

日本エクセムが提供する可視化・分析プロダクトと、システムエグゼがこれまで培ってきた現場に根差したシステム構築・運用の知見を組み合わせることで、システム担当者がシステムの状態を正しく理解し、根拠を持って判断できる体制づくりを支援します。

これにより、人に依存しない、安定したシステム運用を継続的に実現してまいります。

exemONE について

exemONEは、システム全体の状態や挙動を俯瞰的に把握し、運用上の判断を支援する可視化・分析ツールです。専門的な知識がなくても、どこに負荷が集中しているのか、どの処理に時間がかかっているのかといった状況を直感的に把握でき、日常的な運用や改善検討の共通認識づくりに役立ちます。

また、ツールの提供にとどまらず、専任エンジニアによる伴走支援プログラムを通じて、お客様が自社内で継続的に活用できる状態を目指した支援を行っています。

製品ページ：https://www.ex-em.co.jp/exemone

MaxGauge について

MaxGaugeは、データベースの稼働状況を継続的に記録・分析し、性能の傾向や変化を把握するための分析・可視化ソリューションです。

セッションやSQLの情報を蓄積・可視化することで、設計の見直しや運用改善の判断材料として活用することができます。日々の運用データを活用することで、データベースを含むシステム全体の理解を深め、安定した運用を支援します。

製品ページ：https://www.ex-em.co.jp/maxgauge

企業情報

株式会社システムエグゼについて

会社名 ： 株式会社システムエグゼ

所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 大場康次

URL : https://www.system-exe.co.jp/

設立 ： 1998年2月

日本エクセム株式会社について

会社名 ： 日本エクセム株式会社

所在地 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7 東京堂錦町ビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 後藤大介

URL ： https://www.ex-em.co.jp

設立 ： 2008年3月

親会社 ： 株式会社エクセム（韓国）

URL ： https://www.ex-em.com/

株式会社エクセム（英文:EXEM Co., LTD.）は、韓国オラクルでデータベース性能チューニングを中心としたコンサルタントであった社長、およびコアメンバーによって設立されました。

2001年、韓国国産ベンダーとして、産業資源部のNT認証、情報通信省のIT認証に引き続き科学技術部のKT認証を獲得し、張英実記念賞を受賞しています。

製品の提供だけでなく、データベースやシステムに関連した各種技術支援サービスを提供することで、お客様のシステム環境の安定運用を支援しています。

EXEM本社（韓国・ソウル）NOC（ネットワーク・オペレーション・センター）

2015年6月に、韓国KOSDAQ（205100）に株式上場を実施しました。

※ exemONE、およびMaxGaugeは、韓国 EXEM Co., LTD. (本社 韓国ソウル)の登録商標です

本件に関するお問い合わせ先



日本エクセム株式会社

営業推進部 担当： 田中

Mail : info@ex-em.co.jp

https://www.ex-em.co.jp/contact



株式会社システムエグゼ

総務部 広報チーム

https://www.system-exe.co.jp/contact/