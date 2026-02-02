テックタッチ、成長企業向けグロースマーケット事業部を新設　元セールスフォース・ジャパン営業部長、前Asobica VPを歴任した高橋太貴が事業部長に就任

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社は、今後注力する成長企業領域における営業活動を統括する新規部署「グロースマーケット事業部」を設置し、その事業部長として、高橋 太貴（以下、高橋）が2026年2月1日付で就任したことをお知らせいたします。

■就任の背景

テックタッチは、あらゆるWebシステムにノーコードで操作ガイドを作成・運用できるDAP「テックタッチ」を提供しています。企業におけるシステム活用の高度化やDXの進展に伴い、これまでエンタープライズ領域を中心に進んできた取り組みに加え、成長過程にある成長企業（グロースマーケット）のニーズが高まっています。

グロースマーケットは、事業の拡大とともに業務や組織が複雑化する一方で、限られたリソースの中でDXを推進していく必要があります。そのため、システムを導入するだけでなく、現場で迷わず使われ、業務の中に自然に定着していくための支援や自己解決の仕組みづくりが、事業成長の鍵となります。

こうした課題に向き合うため、テックタッチではグロースマーケット領域への取り組みを強化すべく、営業体制および事業推進体制を担うグロースマーケット事業部を新設しました。エンタープライズから成長企業まで幅広い領域で営業組織の立ち上げと事業成長を牽引してきた高橋の経験を生かし、本事業部の立ち上げと市場開拓を加速していきます。

■高橋 太貴 プロフィール

大学卒業後、日本ヒューレット・パッカードにてエンタープライズ営業に従事。2013年にセールスフォース・ジャパンへ入社し、営業部長としてミッドマーケット領域の事業拡大を牽引。その後、設立1年目の外資系SaaSスタートアップに参画し、日本市場の新規開拓やインサイドセールス組織の立ち上げを推進。2024年、Asobicaにてエンタープライズセールス部門およびアライアンス部門のVPを歴任。2026年2月、テックタッチに参画。

■高橋 太貴 コメント

大学卒業以来、一貫してテクノロジー企業におけるキャリアを歩んでまいりました。その中で、クラウドサービスの台頭、SaaSの普及、DXの浸透など、テクノロジーが進化を遂げていく一方で、そのポテンシャルを十分に引き出せず、活用に試行錯誤されている企業を数多く目の当たりにしてきました。

特に、成長企業においては、事業や組織の拡大とともにシステムが増え、現場での使いこなしが追いつかないことが、成長のボトルネックになるケースも少なくありません。こうした企業にこそ、システムを「導入する」だけでなく、「使われ続ける」状態を支える仕組みが必要だと感じています。

テックタッチが掲げる「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界に」という理念は、私自身の想いとも深く重なります。システム活用の課題解決に留まらず、テクノロジーの劇的な進化が加速し続ける現代において、真の事業成長に直結する新たな価値を、より多くの企業へ提供してまいります。

■テックタッチ株式会社 代表取締役 CEO 井無田 仲 コメント

エンタープライズ領域を中心に多くの企業のDX推進に関わる中で、日本の経済を支える成長企業の皆様からも、システム定着や業務効率化に関する切実な課題を伺う機会が増えてきたと感じています。成長とともに業務や組織が複雑化する一方、限られたリソースの中でDXを進めなければならない成長企業においてこそ、システムが現場で迷わず使われ、自然に定着していく仕組みが重要だと実感してきました。

こうした背景から、グロースマーケット事業部を新設し、エンタープライズから成長企業まで幅広い営業組織と事業成長を牽引してきた高橋を事業部長に迎えました。彼の知見と当社のテクノロジーを融合させることで、現場から事業全体を支え、経営を強くする仕組みを広げていきたいと考えています。グロースマーケットにおいて、企業の成長と経営の持続性を支える存在として、邁進してまいります。

■テックタッチ株式会社について

テックタッチは「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界」を目指し、大手企業や官公庁など900万人（2025年10月時点）を超えるユーザーにAI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供しています。ノーコードでナビゲーション、ツールチップなどのユーザーを導くガイドを作成でき、システム利用促進・定着化を支援します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など受賞多数。AIを活用した公共サービス向け新機能の開発にも注力し、テクノロジーを通じて行政サービスの利用促進、公共事業のDX推進を後押ししていきます。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

