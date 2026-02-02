miive、食事補助の非課税枠拡大を見据えた「miive 食事補助」を提供開始

株式会社miive

Visaカードとアプリを活用したポイント型の福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」を提供する株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田 廉）は、必要な福利厚生だけを選べる新プランの第一弾として、「miive 食事補助」をリリースすることをお知らせします。

■新プラン「miive 食事補助」の概要





この度提供を開始した新プラン「miive Lite」は、企業が必要な福利厚生メニューのみを選択して導入できるプランです。様々な福利厚生メニューを自由に設計・運用できる「miive スタンダードプラン」に対し、「まずは食事補助のみ実施したい」「シンプルに運用したい」といった企業のニーズにお応えしたプランです。



「miive Lite」の第一弾として、2026年4月に施行される食事代の非課税枠拡大を見据え、食事補助に特化したプラン「miive 食事補助」の提供を開始します。税制改正によるメリットを最大限に活用できる設計とすることで、企業は従業員の可処分所得を高めながら、効率的な福利厚生の運用を実現します。今後、企業の課題や制度動向に応じて、食事補助以外でも日常利用の多い領域を中心に福利厚生メニューを順次拡充していく予定です。



■ご利用方法

導入企業のご担当者様は、食事が利用できるお店や使い方を設定します。

従業員は専用カードで決済するだけ。ご利用方法はアプリ上でもご確認いただけます。



■ 新プラン「miive 食事補助」提供開始の背景



2026年度税制改正大綱において、食事代に適用される非課税枠を、従来の月3,500円から7,500円へ引き上げる方針が示されました。40年ぶりとなる大幅な見直しであり、食費高騰が続く中、生活者の家計を支援する施策として注目を集めています。本措置は、従業員の可処分所得を実質的に高められる点や、企業側にとって税制面でのメリットが大きい点から、給与改定とは異なる形で従業員満足度を向上させる“第3の賃上げ策”として、企業での活用拡大が見込まれています。



こうした税制改正の動きや企業のニーズを受け、当社では新プラン「miive Lite」の提供を開始しました。2026年4月より施行される食事代の非課税枠拡大に対応し、福利厚生における税務メリットを最大限に活用できる設計としています。



― 出社促進と若手定着を支える、食事補助ニーズの高まり ―

「miive 食事補助」は、miiveのスタンダードプランの中でも、利用頻度が高く、日常的な家計負担の軽減につながるメニューに厳選することで、企業がシンプルに導入・運用できる点を特長としています。食事支援という身近な福利厚生を通じて、オフィスへの出社を促すとともに、若手社員を中心としたエンゲージメント向上や定着率の改善にも寄与します。



また、病院・介護など人材確保が課題となりやすい業界における採用時の差別化や、建設・製造・警備現場などで働く従業員のエネルギー補給、夏場の熱中症対策といった現場特有の労働環境への対応にも活用が可能です。従業員一人ひとりの生活と健康を支えながら、企業の人材戦略や働き方改革を後押しする福利厚生サービスとして、今後もmiiveは企業の持続的な成長を支援してまいります。



■ 「miive 食事補助」プラン 新リリース記念 特別キャンペーンのご案内

このたび、「miive 食事補助」の提供開始を記念し、2026年3月31日までにお申し込みいただいた企業様のうち、先着300社様を対象に、下記の特典をご用意しております。導入をご検討中の企業様は、この機会にぜひご活用ください。

＜キャンペーン特典＞

・初期費用無料

・システム利用料3ヶ月分無料 ※1年間契約の場合

・カード発行料 無料 ※他社サービスからのお乗り換えの場合



導入・サービスに関するお問い合わせ：https://miive.jp/request





■食事補助を活用した事例



株式会社ProVision様 ～オフィス出社が楽しみになる食事補助を新設。離職率は10%改善～(https://miive.jp/case-study/provision)

食事補助を通じて、課題解決のヒントとなる事例を多数掲載しています





miiveは今後も、従業員一人ひとりの働きやすさと日常に寄り添う福利厚生の拡充を通じて、企業の採用競争力強化と人材定着を支援してまいります。

■ 福利厚生プラットフォーム「miive」について

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。 インフレに伴う従業員への還元強化や、採用・定着における他社との差別化、拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直しなど、さまざまな課題解決をサポートしています。従業員の月次利用率は90％を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現します。





【会社概要】

商号：株式会社miive

設立：2020年7月2日

代表者：代表取締役 栗田 廉

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

URL：https://corp.miive.jp/

