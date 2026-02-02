【衛星データ×LLM】自然言語で地球を解析。「Helios Platform」β版を2月2日より提供開始 ～「専門家の壁」を壊し、誰でも数時間で高度な地理空間解析が可能に～

株式会社HeliosHelios-Platformのイメージ

リモートセンシングデータ解析および「地球知能インフラ」の構築を行う株式会社Helios（本社：東京都墨田区、代表取締役：八島京平 / 佐々木謙一、以下Helios）は、自然言語による対話型インターフェースを備えた地理空間解析プラットフォーム「Helios Platform（ヘリオス・プラットフォーム）」のβ版を、2026年2月2日（月）より提供開始いたします。本プラットフォームは、大規模言語モデル（LLM）と当社独自の大規模地球モデル（LEM）構想を組み合わせることで、従来は高度な専門知識を要した衛星データやGIS（地理情報システム）データの解析を、チャット形式の直感的な操作で可能にします。

β版 参加登録サイト： https://www.helios-rs.com/helios-beta-lp

■ 背景：世界が直面する「静かなる危機」

近年、気候変動による災害の激甚化や地政学リスクの高まりにより、地球規模での迅速な状況把握と意思決定が求められています。一方で、衛星データやドローンデータなどの地理空間情報は爆発的に増加しているものの、その解析には高度な専門性と複雑なツール操作が必要であり、現場での活用が進んでいないのが現状です。 この「データの爆発と活用のギャップ」により、災害対応やインフラ維持管理において意思決定の遅れが生じ、甚大な機会損失を生んでいます。

■ 「Helios Platform」の特徴

Heliosは、「地球を理解し、未来を予測し、行動を選べる社会をつくる」をミッションに、解析の専門性の壁を打ち破るソリューションを開発しました。

■ β版の展開ロードマップ

- 対話型UI/UXによる解析の民主化LLMをミドルウェアとして採用し、ユーザーが自然言語で問いかけるだけで、AIが課題を分解・解析し、結果を地図上に即座に提示します。- 多種多様なデータの統合（マルチモーダル・フュージョン）光学衛星、SAR（合成開口レーダー）、ドローン、気象データ、地上データなど、異なる種類のデータを統合・解析する技術に強みを持ちます。欠損やノイズに強い堅牢な解析を実現し、単一のデータソースでは見えなかった知見を提供します。- 圧倒的なスピードとコストパフォーマンス従来、専門家が数週間～数ヶ月かけて行っていたデータ取得から解析・可視化までのプロセスを、数時間～数日へと劇的に短縮し、迅速な意思決定を支援します。

今回のβ版では、以下のフェーズに分けて段階的に機能を検証・公開いたします。開発が完了した機能については、スケジュールを待たずに積極的に前倒しでリリースし、いち早く価値を提供してまいります。

■ β版ユーザーの募集について

- フェーズ1（～2026年4月）UI/UXの最適化、データ検索・閲覧機能の強化。ストレスなくデータにアクセスできる基盤を確立します。- フェーズ2（2026年5月以降）マルチモーダルデータを用いた高度な解析機能、LLMエージェントによる自動化機能の本格試験を実施します。

Helios Platformのβ版を利用し、フィードバックをいただけるパートナー企業・自治体・研究機関を募集しております。 特に、建設コンサルタント、インフラ事業者、自治体の防災・都市計画担当者様との実証実験（PoC）を積極的に推進しています。

お問い合わせ・お申し込み

当社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.helios-rs.com/helios-beta-lp

■ 代表者コメント

代表取締役COO 八島 京平

気候変動や地政学リスクなど、変化のスピードが従来の意思決定を凌駕する現代において、私たちは『静かなる危機』に直面しています。Heliosが目指すのは、単なる分析ツールではなく、地球そのものを理解し対話できる『地球知能インフラ』です。今回のβ版リリースは、誰もが専門知識なしに地球の変化に即応できる世界への第一歩です。ぜひ多くの皆様に触れていただき、共に未来の意思決定のあり方を作っていきたいと考えています。

取締役CEO 佐々木 謙一

リモートセンシングデータは宝の山ですが、解析の難しさがその価値を閉じ込めていました。私は研究者として、またエンジニアとしてこの『解析の壁』を痛感してきました。Helios Platformは、LLMと独自のデータ融合技術を組み合わせることで、この壁を取り払います。研究レベルの高度な解析技術を、誰もが使えるツールとして社会に実装し、データが持つ本来の価値を解放します。

■ 株式会社Heliosについて

「Integrating Sky, Land, and Ocean」を掲げ、衛星データ解析技術とAIを融合させたソリューションを提供する東京科学大学（旧：東京工業大学）発ベンチャー企業です。

- 会社名: 株式会社Helios (Helios Inc.)- 所在地: 東京都墨田区業平1-8-3- 設立: 2024年8月30日- 代表者: 代表取締役 八島 京平 / 取締役CEO 佐々木 謙一- 事業内容: リモートセンシングデータ解析、解析プラットフォームの開発- URL: https://www.helios-rs.com/