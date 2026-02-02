株式会社Airz、Zoom社とISVパートナー契約を締結

株式会社Airz

株式会社Airz（本社：東京都港区、代表取締役：宮崎俊行、以下「当社」）は、このたび、Zoom Communications, Inc.（本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州、CEO：Eric S. Yuan、以下「Zoom社」）とISV（Independent Software Vendor）パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。本契約により、当社はZoom社と連携したパートナーとして、Zoomウェビナーを活用したオンラインイベント・セミナー配信における運営支援体制を強化してまいります。

■ 背景

当社はこれまで、企業・団体・学会・各種イベント主催者様に対し、

Zoomを活用したオンライン配信およびハイブリッド配信の支援サービスを提供してまいりました。

近年、ハイブリッド配信においては、

・配信設定の正確性

・運営体制に応じた権限設計

・安定した配信環境の確保

といった点が、より重要視されるようになっています。

こうしたニーズを踏まえ、当社はZoom社とISVパートナー契約を締結し、

Zoomの仕様およびガイドラインに準拠した形でのハイブリッド配信支援体制を整備しました。

■ お客様への提供価値

本契約により、主催者様は以下のような形で、

よりスムーズにハイブリッドイベントを実施いただけます。

・AirzがZoomウェビナーの発行・各種設定を含む準備業務を支援

・登壇者・運営体制に応じた適切な設定・運用設計を推奨

・主催者様はコンテンツ制作やイベント運営に集中

当社は、Zoom社とのパートナーシップのもと、

ウェビナーの準備から本番運営までを一貫して支援することで、

安心して任せられる配信体験を提供してまいります。

■ 今後の展望

株式会社Airzは、Zoom社との協業を通じて、

オンラインセミナーおよびハイブリッドイベント領域における

配信品質と運用体験のさらなる向上を目指してまいります。

■ Zoom（日本法人）ISV事業開発部長 佐野 健 氏のコメント

「株式会社Airz様がZoom ISVパートナーとして参画されたことを心より歓迎いたします。 今回の連携により、お客様がZoom WebinarsおよびZoom Webinar Plusをより円滑に活用できる環境が整い、顧客体験が向上することを確信しております。今後はさらに、業界をリードする弊社のAI技術を活用した分野においても協業を深めていければと考えております。」

<サービス詳細はこちら>

https://webinar.airz.co.jp/hybrid/

<お問い合わせ>

https://webinar.airz.co.jp/hybrid/contact/

■ 会社概要

会社名 ：株式会社Airz（エアーズ）

Webサイト：https://airz.co.jp/

本社所在地：東京都港区東麻布3-8-2 麻布マルカビル4階

代表者 ：代表取締役 宮崎 俊行／共同創業者 取締役 小堀 雄也

事業内容 ：イベント主催者向けに、オンラインおよびハイブリッドイベントの映像配信支援サービスを提供。Zoomウェビナーをはじめとした配信を活用し、カメラ・音響・スイッチングを含む高品質な映像配信と、イベントごとにマッチする配信体制のカスタマイズ構築を強みとし、セミナー、カンファレンス、社内イベントなど幅広いシーンに対応しています。