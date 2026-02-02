海外eSIMアプリ「トリファ」、三菱ＵＦＪカード会員様向けの優待キャンペーンを開始！

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名雅俊）は、三菱ＵＦＪニコス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：角田典彦）と連携し、同社が発行する三菱ＵＦＪカード会員様を対象とした優待キャンペーンを実施いたします 。

本キャンペーンにより、三菱ＵＦＪカード会員様は、海外旅行や海外出張時の通信手段として、利用者数No.1の海外eSIMアプリ「トリファ」をお得にご利用いただけるようになります 。

◼︎キャンペーン詳細

■特典内容

三菱ＵＦＪニコスが発行する三菱ＵＦＪカード会員様を対象に、海外eSIMアプリ「トリファ」をお得に利用できるクーポンを提供。

■キャンペーン期間（クーポン取得期限）

2026年2月2日 ～ 2026年5月31日

※取得後1年間ご利用可能です 。

■対象者

・三菱ＵＦＪカード会員

・その他、三菱ＵＦＪニコス発行のクレジットカード会員

■利用方法

◼︎ 海外eSIMアプリ「トリファ」とは

- 三菱ＵＦＪニコスの会員様向け案内ページ、またはアプリ内「お得な情報」へアクセス。- キャンペーンページからトリファのアプリとクーポンコードを取得。- トリファのアプリでのeSIM購入時に、クーポンコードを適用して購入。海外eSIMアプリ「トリファ」

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で簡単にインターネットを利用できる海外eSIMアプリです。従来のようにレンタルWiFiの予約・受取・返却や現地SIMカードの購入・入れ替えの手間を省き、アプリひとつでスムーズに海外通信が可能になります。

国内のeSIMアプリとしてダウンロード数No.1を誇り、国内旅行カテゴリランキングでもトップクラスの実績を有しています。

※1. eSIM：スマートフォンにあらかじめ内蔵されたデジタルSIM（通信回線を利用可能にするチップ）

※2. 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（2024年5月~2025年4月・iOS&Android合算値・Sensor Tower調べ）「旅行」カテゴリから旅行用eSIMアプリ（アプリ名か説明に「旅行」「eSIM」が含まれるアプリ）を当社にて抽出しDL数を算出

トリファをダウンロードする :https://trifa.go.link/9GWZa

◼︎ 株式会社トリファについて

